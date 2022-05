Empreendimento em Loures oferece Citroen AMI a quem comprar casa

Leia Também Crescimento da mobilidade elétrica implica melhorar a rede de carregamento

Uma parceira entre a Citroen e a sociedade de investimento imobiliário Habitat Invest vai fazer com que quem compre uma casa no empreendimento Aurya, em Loures, receba um quadriciclo AMI, o pequeno elétrico da marca francesa que pode ser conduzido a partir dos 16 anos, indica um comunicado enviado às redações.No total, são mais de 400 viaturas, cujas chaves e títulos de propriedade vão ser entregues a quem celebre um contrato promessa de compra e venda de aquisição de um apartamento integrado no Aurya, que será edificado em Santo António dos Cavaleiros, e cuja primeira fase de construção deverá arrancar em julho. Estão depois previstas mais duas fases, para 2023 e 2024.O comunicado indica que a iniciativa faz parte do "posicionamento ambiental pretendido para este futuro empreendimento, que integra o AMI, uma solução inovadora de mobilidade 100% elétrica, não só como parte do equipamento da nova habitação, mas também do próprio compromisso de sustentabilidade da Habitat Invest, responsável pelo empreendimento Aurya.""A pensar no balanço da vida pessoal dos nossos clientes, a sua nova casa vem equipada com uma solução de mobilidade elétrica, que não só lhes permitirá uma poupança acrescida nas pequenas deslocações diárias, como também contribuir, de forma ativa, para a salvaguarda do meio ambiente", afirma Pedro Vicente, administrador da empresa.Por sua vez, João Venâncio, brand manager da Citroën Portugal indica que "o AMI representa uma nova abordagem à mobilidade 100% elétrica e à circulação nos centros urbanos. Mas não só, pelas suas características e versatilidade permite responder de forma personalizada a praticamente todas as situações de utilização pessoal ou empresarial, como é exemplo esta associação inédita no mercado imobiliário, em matéria de transição energética."