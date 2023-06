Pátio Salema convertido em casas de luxo com T0 a 460 mil euros

Depois de ter investido mais de 150 milhões de euros, nos últimos anos, na promoção de 13 projetos, compostos por 37 lojas, 396 apartamentos e 104 quartos de hotel, a Habitat Invest revela que os projetos que tem em curso "representam um investimento superior a 620 milhões de euros (17 projetos que são compostos por mais de 1.800 unidades)".

Detida a meias por Luís Corrêa de Barros e Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, a Habitat Invest apresenta-se como "um dos principais ‘players’ do sector do imobiliário português que opera atualmente como parceiro local para grandes investidores institucionais, como Bain Capital Credit e Patron Capital Partners, bem como vários ‘family offices’".

Em 2023, após ter lançado quatro novos projetos – o Almar-South Living (514 apartamentos em Almada), The Uppercase (72 unidades em Dafundo, Algés), Aurya (fase 2, em Loures) e Os "Plátanos – The Lines of Nature" (com 13 moradias, em Cascais) -, a Habitat Invest apresenta agora o Rocio Salema Courtyard.

Trata-se de um empreendimento que corporiza a reabilitação do Pátio Salema, junto ao Rossio, em Lisboa, e é constituído por 36 apartamentos turísticos de luxo.





Com tipologias do T0 ao T2, divididos por três pisos, "conta já com 40% das unidades vendidas e/ou reservadas", garante a Habitat Invest, em comunicado.





O apartamento mais pequeno do Rocio Salema Courtyard, um T0 com 42 metros quadrados, está à venda por 460 mil euros.





O mais caro, um T2 com 155 metros quadrados, custa 1,52 milhões de euros.





"O Rocio Salema Courtyard representa uma oportunidade rara de possuir um pedaço da história de Portugal, destinando-se a quem quer investir em segmentos de luxo com vista ao turismo. É, além disso, uma excelente oportunidade para investidores que queiram beneficiar do estatuto atribuído pelo programa Golden Visa", considera Para Duarte Soares Franco, business development & sales director da Habitat Invest, "

Este empreendimento está a ser comercializado pela JLL com o apoio jurídico da Pares Advogados.