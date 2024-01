Érre compra 50% da Living Markets e senta-se à Mesa na Praça com a Sonae Sierra

A 5 de agosto de 2021 abria o Mesa na Praça, nome da zona de alimentação do reabilitado Mercado Municipal de Braga, que tinha sido inaugurado oito meses antes.

Concessionado por 25 anos à Living Markets, empresa da Sonae Sierra para a criação e gestão de novos conceitos de mercados urbanos, a ala de restauração do renovado empreendimento tinha como objetivo "dar uma nova vida ao espaço e contribuir para uma nova centralidade daquela zona do centro histórico da cidade".

Na altura, o Mesa na Praça "permitiu criar cerca de 60 postos de trabalho diretos e mais de 100 indiretos".

Entretanto, a Sonae Sierra firmou uma "parceria estratégica" com um grupo bracarense para promover o Mesa na Praça.

Trata-se do grupo Érre, reconhecido pelas suas competências nas áreas de tecnologias de informação, ambiente, sistemas de informação geográfica, FTTH, comunicação e gestão de eventos,

"No âmbito desta parceria, o grupo Érre adquiriu 50% da Living Markets, SA, tornando-se sócia da Sonae Sierra na promoção do espaço de restauração Mesa na Praça", revela, esta terça-feira, 16 de janeiro, em comunicado.

"Esta colaboração estratégica representa um marco significativo, unindo o ‘know-how’ do grupo Érre à reconhecida experiência da Sonae Sierra no desenvolvimento e gestão de espaços comerciais inovadores", enfatiza.

Com a entrada do grupo Érre neste projeto, a intenção "é dinamizar a Mesa na Praça, aproximando a comunidade bracarense ao espaço que, para além da oferta gastronómica, apresenta um cartaz cultural mensal com intervenção de artistas da região", realça o novo sócio da Sonae Sierra.

"Esta entrada numa área de negócio nova e completamente desconhecida para nós, foi possível pela confiança num parceiro de excelência e uma das maiores referências nacionais do mundo empresarial que é a Sonae Sierra. Além de contribuirmos com a nossa experiência em comunicação e dinamização cultural, pretendemos abrir aqui novos caminhos na amplitude e diversidade dos nossos negócios. A Sonae é o parceiro ideal para essa nova aventura empresarial", remata Ramiro Brito, CEO do grupo Érre.

"É com uma enorme satisfação que a Sonae Sierra finca esta colaboração com o grupo Érre que aporta um significativo valor ao projeto Mesa na Praça, quer pela sua notoriedade junto da comunidade local, quer pelo seu ‘expertise’ em áreas tão estratégicas como a comunicação e a cultura", sinaliza Marco Massano, new business manager da Sonae Sierra.

Considerando que esta colaboração "fortalece" a confiança da Sonae Sierra no projeto Mesa na Praça e Mercado Municipal de Braga, "com todo o seu potencial em constituir uma nova centralidade de elevado prestígio para a comunidade local e público turista", Massano avança que a parceria com o grupo Érre "marca o início de um novo capítulo do projeto Mesa na Praça que se pretende assumir, já nos próximos anos, com uma referência cultural e gastronómica".





"Estamos seguros de que o grupo Érre é o parceiro ideal para concretizar esta missão com a Sonae Sierra", afirma o responsável do braço imobiliário do grupo Sonae.

Uma parceria que "é um compromisso que promete fortalecer ainda mais a posição da Mesa na Praça como um destino gastronómico, cultural, turístico e de entretenimento de referência na cidade de Braga", concluem os donos da Living Markets.