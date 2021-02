Espanhola vai investir 70 milhões junto ao Estádio do Dragão

Há uma promotora imobiliária catalã que decidiu apostar 100 milhões de euros na construção de um total de 500 casas no Porto. “A ARC Homes comprou um terreno na zona da Prelada, onde vai investir 30 milhões de euros na construção de um empreendimento com 156 apartamentos, e está a negociar a compra de mais dois na zona das Antas, onde pretende construir as restantes cerca de 350”, adiantou Francisco Rocha Antunes,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...