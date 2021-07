Franceses lideram investimento em imóveis de luxo em Lisboa

No ano passado, 35% dos investimentos no segmento de imobiliário de luxo em Lisboa pertenceram a capital estrangeiro. Dessa fatia, os franceses detém a maior percentagem, representando 21% desses investimentos. Os dados são da alemã Engel & Volkers, especializada na mediação de imóveis de luxo.

Os mesmos dados apontam que os britânicos representam a segunda nacionalidade que mais investiu em imóveis de luxo em Lisboa (18%), a par dos brasileiros (18%). Já os investidores alemães representaram 9% dos investimentos e os investidores chineses 7%.

Leia Também Chiado e Estrela entre bairros mais procurados e mais caros de Lisboa. Preços devem subir

A informação da empresa alemã nota que as diferentes nacionalidades têm preferências distintas nos imóveis, nomeadamente no que toca à escolha de localização. Assim, no ano passado, os franceses preferiram imóveis com vista para o Tejo, procurando propriedades na Estrela, Belém, Santa Maria Maior e Misericórdia, onde o metro quadrado pode chegar aos nove mil euros.

Leia Também Estrangeiros valem 40% do mercado de casas em Lisboa

Já os brasileiros preferem imóveis na zona de Santo António e no bairro da Graça, onde o metro quadrado atinge os sete mil euros ou cinco mil euros, respetivamente. Os alemães e britânicos preferem imóveis nas zonas mais históricas da capital.

"Lisboa continua a ser um dos destinos prediletos para turistas, mas também para investidores estrangeiros que se apaixonam pela dinâmica e encanto da capital. Assistimos a um aumento contínuo da proporção de compradores estrangeiros no mercado residencial de Lisboa", diz Vanessa Moreiras, managing diretor do Market Center de Lisboa da multinacional alemã. "Os preços ainda são moderados em comparação com outras grandes cidades europeias. Isto, juntamente com os incentivos oferecidos pelo governo, significa que os investidores internacionais usufruem de vários benefícios e potencial de valorização. No ano passado os preços aumentaram 5,9%."

Leia Também Brasileira Rio Capital vai investir 65 milhões até 2022 na Grande Lisboa

Atualmente, a Engels & Volkers está a mediar a venda de apartamento histórico por um valor de 3,95 milhões de euros, localizado em Santa Maria Maior. Inserido num edifício do século XVIII, o paramento de 500 metros quadrados tem oito quartos, três casas de banho e até uma capela própria. A propriedade conta também com um terraço de 105 metros quadrados com vista para o Largo do Carmo.