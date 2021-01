Fundo do BPI compra Picoas Plaza por 15 milhões de euros

O centro comercial localizado perto do Saldanha foi adquirido em finais do ano passado pelo fundo do BPI.



A operação foi fechada no final do ano passado, apesar de ter sido negociada em julho, e engloba o centro comercial que é gerido pela



INOGI - Asset Management. Inaugurado em 2001, o Picoas Plaza conta com perto de três dezenas de lojas em dois pisos. Em 2006, a Amorim Imobiliária e o Banif compraram o edifício.



No ano seguinte, a espanhola Chamartín comprou os centros comerciais do grupo Amorim, incluindo o Picoas Plaza.



A falência do grupo espanhol após a crise financeira levou a que alienasse os seus ativos em Portugal, tendo em 2015 colocado o Picoas Plaza à venda por oito milhões de euros.



