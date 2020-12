Gigante têxtil falida com 10 hectares já tem Mercadona e McDonald’s

Foi uma das maiores e mais reconhecidas indústrias têxteis do Vale do Ave, exportando a maioria da sua produção.

Fundada em fevereiro de 1923, a antiga Empresa Industrial de Santo Tirso, mais tarde Arco Têxteis, empregava cerca de 1.500 pessoas nos seus tempos áureos.

Faliu em março de 2005, soterrada em dívidas de 32 milhões de euros, deixando no desemprego 288 pessoas.

Entretanto, os 100 mil metros quadrados que ocupa no centro de Santo Tirso, com 50 mil de área coberta, foram adquiridos, por 4,5 milhões de euros, pela Rota Própria, empresa que reúne algumas empresas de Guimarães, como a Garcia e Garcia e a Alfredo & Carlos.

A Rota Própria avançou com a reconversão das antigas instalações da Arco Têxteis, transformando o espaço numa nova centralidade da cidade, com valências essencialmente dedicadas a comércio, serviços e habitação, estimando que o investimento dos diferentes agentes privados que ali se fixarão ascenderá a 40 milhões de euros e e criará mais de 500 postos de trabalho.

Atualmente, com abertura em plena pandemia, já lá estão instalados um supermercado da retalhista espanhola Mercadona - inaugurado a 25 de junho e que criou 60 postos de trabalho - e um restaurante McDonald’s - abriu a 15 de outubro e criou 50 empregos -, que ocupam cerca de 15 mil metros quadrados.

Entretanto, a consultora imobiliária CBRE anunciou, esta quinta-feira, 10 de dezembro, que ganhou a comercialização exclusiva do Arco Centro, o nome do espaço que nasceu nesta antigas instalações industriais.

"O segmento do comércio está novamente a mostrar sinais positivos e esta comercialização é prova disso mesmo. Uma resposta às necessidades exigentes de mercado, num segmento que procura espaços de maior dimensão. Esta é uma excelente alternativa, junto à cidade do Porto, Guimarães, Famalicão e Braga para o comércio e, especialmente, para marcas em constante expansão", considera Carlos Récio, diretor A&T Retal CBRE.