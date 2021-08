Parpública compra escritórios no edifíco Arcis à Altamira por 4 milhões

O fundo Imopoupança, da Fundiestamo do universo Parpública, comprou várias frações do edifício de escritórios Arcis, localizado junto do Campo Pequeno, em Lisboa, à Altamira Portugal por um valor de "perto de quatro milhões de euros", indica esta segunda-feira em comunicado a gestora de créditos e ativos imobiliários.A operação, apurou o Negócios, contempla diversos escritórios e lugares na garagem do edifício.Construído em 1991, o edifício Arcis conta com 238 frações de escritórios e duas unidades de comércio distribuídas por 21 pisos."Esta operação demonstra que, mesmo num contexto de incerteza devido à pandemia, o mercado imobiliárionacional continua ativo e a gerar interesse junto de investidores nacionais, e também de investidoresestrangeiros", assinala João Ribeiro, diretor de Real Estate da Altamira Portugal citado no comunicado."O mercado de escritórios, continua a revelar-se muito dinâmico, tanto pelas transações que têm ocorrido recentemente em Lisboa e no Porto, que revelam o interesse dos investidores neste produto e no mercado português, assim comoatravés do foco das empresas no bem-estar dos colaboradores e na procura de espaços de qualidade e de localização distinta", acrescenta.Em finais de abril, foi anunciado que o Imopoupança tinha comprado, por 12,24 milhões de euros, um edifício de escritórios de 11 pisos na Avenida 5 de outubro Então, Paula d'Orey, administradora executiva da Fundiestamo, indicava que "a aquisição do Edifício 5 de Outubro 124 foi uma excelente oportunidade de negócio para o Fundo Imopoupança, uma vez que se encontra inteiramente alinhada com a estratégia e política de investimentos, que visa também a aquisição de imóveis localizados em zonas prime com potencial de valorização e rentabilidade associada a contratos de arrendamento".