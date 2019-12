Mapa: Casas são mais caras no Algarve, mas é no Norte que sobem mais

O Instituto Nacional de Estatística revelou esta semana que o valor a que os bancos estão a avaliar as casas em Portugal atingiu um novo recorde no mês de outubro. Fixou-se em 1.304 euros por metro quadrado, ultrapassando, pela primeira vez, a fasquia dos 1.300 euros por metro quadrado.





Na análise por regiões, como é visível no mapa em cima, é no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa que continuam a registar-se os valores mais elevados. No Algarve, a avaliação bancária ultrapassou mesmo, pela primeira vez, a fasquia dos 1.700 euros, fixando-se em 1.719 euros por metro quadrado, uma subida de 8,4% em relação a outubro do ano passado.



Já em Lisboa, a avaliação bancária aumentou 8,8% em relação ao ano passado e fixou-se em 1.614 euros por metro quadrado. O preço por metro quadrado a que os bancos avaliam as casas no Algarve é 6,5% superior ao registado em Lisboa.



Tendo em conta as variações homólogas, é no Norte que o valor da avaliação das casas mais aumentou em outubro (como é visível no mapa em baixo). O aumento homólogo de 9% é superior ao registado na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve, embora nestas regiões os aumentos tenham sido superiores a 8%.