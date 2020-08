Nas sete ruas mais caras de Portugal o preço médio das casas supera dois milhões

Leia Também Preços das casas já estão a cair nas freguesias mais caras de Lisboa

As sete ruas mais caras de Portugal apresentam um preço médio das casas à venda que supera os dois milhões de euros, indica um estudo do site especializado em imobiliário Idealista.A lista das 10 ruas mais caras é dominada pela zona de Cascais, com quatro ruas pertencentes a este concelho, a que se soma a Avenida Marginal, mas no troço já situado no município de Oeiras. Lisboa inclui três artérias no Top 10, enquanto o Algarve e o Porto têm uma rua cada.O título de rua mais cara do país pertence à Avenida do Brasil, em Cascais, onde o preço médio é de 2.743.000 euros. Esta artéria não constava na lista do ano passado, sendo que o Idealista apenas inclui ruas onde existiam pelo menos 10 imóveis à venda.

A Avenida do Brasil destronou a Rua Aldeamento Vilar do Golf, na algarvia Quinta do Lago, que este ano não integra as 10 artérias mais caras.



Na segunda posição surge a Avenida Marginal, que já constava da lista no ano passado. Mas, desta feita no troço situado no concelho de Oeiras e não, como em 2019, no de Cascais. O preço médio das casas na Marginal atinge os 2.670.084 euros.

A fechar o pódio e ainda acima de um preço médio de 2,6 milhões de euros encontra-se a lisboeta Rua da Misericórdia. A rua que desemboca no Bairro Alto não constava da listagem do ano passado, onde as artérias da capital presentes eram a Rua Rodrigues Sampaio, junto à Avenida da Liberdade, e a Rua Buenos Aires, na Estrela.





A urbanização Vale do Lobo, em Almancil, no distrito de Faro, ocupa a quarta posição, com um preço médio de quase 2,5 milhões de euros. No ano passado, Vale do Lobo não figurava no Top 10, estando o Algarve representado pela Quinta do Lago, a Rua do Canavial, em Lagos, e a urbanização Pine Cliffs, em Albufeira.



A fechar o Top 5 está a Rua Cravos, em Cascais.



Entre as 10 ruas mais caras do país apenas três ficam abaixo da fasquia dos dois milhões de euros (no ano passado apenas a décima rua mais cara tinha um preço médio inferior a esse valor).



A Avenida Dom Vasco da Gama, em Cascais, a Avenida Montevideu, na freguesia portuense de Nevogilde, e a Rua Melo e Sousa, no Estoril, falham o patamar dos dois milhões de euros, embora se situem todas acima dos 1,9 milhões.



