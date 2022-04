Novo dono da Efacec investe oito milhões no Mereces 718 em Barcelinhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo DST, que consolida uma faturação da ordem dos 400 milhões, desenvolve a sua atividade na área da engenharia e construção, ambiente, energias renováveis, telecomunicações, imobiliário e "ventures", operando também internacionalmente nos mercados de França, Reino Unido, Holanda, Mónaco e Angola.

Ora, a DST Real Estate, empresa do ramo imobiliário do grupo bracarense, acaba de anunciar o início da construção do Mereces 718, em Barcelinhos, freguesia de Barcelos.

Trata-se do primeiro edifício de um novo complexo multiusos, promovido pelo grupo, com um investimento estimado de oito milhões de euros, garantindo que foram já vendidas "mais de 40% das unidades" de um total de 36 apartamentos e duas lojas em construção.

"O projeto Mereces 718 encontra-se numa área com cerca de 22 hectares, na margem esquerda do Cávado, onde se pretende potenciar a criação de uma nova centralidade de Barcelos", enfatiza Miguel Moreira, diretor geral da DST Real Estate.

"Procuraremos integrar o tradicional e o tecnológico, que permitam a vivência de bairro do séc. XXI", remata o mesmo responsável.

"Envolvido numa paisagem idílica, o projeto desenhado pelo arquiteto Nuno Capa, integra o conceito de comunidade ao criar uma nova era habitacional, bairrista, em que as valências essenciais como zona comercial, edifício de serviços e ‘coliving’ estarão acessíveis rapidamente, bem como os acessos a outras centralidades como Braga, Porto, Guimarães, Viana do Castelo ou mesmo a Serra do Gerês", realça a empresa.

A DST Real Estate adianta que este novo complexo habitacional "vai contar ainda com mais de três hectares de infraestruturas de arruamentos, passeios, estacionamento e ciclovias, que permitem a ligação acessível e segura ao centro histórico da cidade, 11 hectares para áreas de zona verde de utilização pública, e cerca de 1,5km para equipamentos de utilização pública".

Recorde-se que o grupo DST, que é liderado por José Teixeira, firmou recentemente a aquisição da Efacec.