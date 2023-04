Pintos de Paredes arrancam com investimento de 100 milhões em Gaia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após um investimento da ordem dos 60 milhões de euros na promoção de meia dúzia de complexos habitacionais em Gaia, com um total de 355 apartamentos, o grupo paredense SPintos acaba de arrancar com a construção de um megaempreendimento residencial no mesmo concelho.

"A construção do primeiro lote do empreendimento 'Jardins da Seara' avançou em fevereiro deste ano, em Vila Nova de Gaia, com 135 apartamentos, dos quais 60% já se encontram comercializados", garante a SPintos, esta quarta-feira, 5 de abril, em comunicado.

Situado na zona conhecida por Quinta da Seara, junto à Estrada Nacional 222, este é o primeiro de um total de 10 lotes, a erguer nos próximos cinco anos, numa área de cerca de 70 mil metros quadrados para construção acima do solo de habitações, zona comercial e serviços.

"No total serão construídos cerca de 700 apartamentos, num investimento superior a 100 milhões de euros", revela a SPintos.

O lote 6 agora em construção, que é composto por apartamentos com tipologias T1, T2 e T3, a que acresce "mais de dois mil metros quadrados de jardins", deverá ficar "concluído e pronto a habitar nos primeiros meses de 2025", sinaliza o grupo paredense.

O condomínio fechado, da autoria do arquiteto Paulo Moreira, contempla jardins, uma sala de convívio, espaço de lazer para crianças e um ginásio, destaca a promotora, realçando ainda "as varandas, com áreas até 18 metros quadrados".

A comercialização está a cargo da mediadora imobiliária Chave Nova.

O "Jardins da Seara" localiza-se próximo de áreas verdes como o Parque da Lavandeira, o Parque Biológico e a Quinta do Zoo de Santo Inácio, assim como do futuro Pavilhão Multiusos e metrobus.

"Como ‘players’ estamos a participar na regeneração urbana e no crescimento e desenvolvimento das cidades do futuro como é o caso de Vila Nova de Gaia", enfatiza Vasco Pinto, que lidera o grupo - fundado pelo pai, Fernando Pinto, em 1993 -, juntamente com os irmãos Rui, Fernando e Berto Pinto.

Factura 50 milhões e investiu cinco milhões no Meu Hotel e Meu Studio

A comemorar o seu 30.º aniversário, o grupo SPintos, cujos investimentos imobiliários passam também pelo Porto, Matosinhos, Valongo, Silves, Caparica, além de Paredes, emprega cerca de 130 pessoas e fechou 2022 com uma facturação "superior a 50 milhões de euros", prevendo crescer 15% este ano.

O grupo sediado em Paredes, que opera também no Brasil e na Costa do Marfim, está também a investir no ramo hoteleiro, tendo aberto, há pouco mais de um ano, em Gandra, sua terra natal, a primeira unidade da marca próprio Meu Hotel, com 50 quartos, num investimento de dois milhões de euros.

O Meu Hotel Porto Gandra tem 50 quartos e fica localizado junto ao polo universitário CESPU (Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário), ao qual a SPintos juntou, já este ano, uma nova residência universitária, com 71 estúdios – num total de 153 camas - para os estudantes universitários na cidade, num empreendimento chamado Meu Studio e onde investiu cerca de três milhões de euros.