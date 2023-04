Sharp de casal luso-colombiano constrói Splendouro de 15 milhões na Afurada

A engenheira civil Carla Luís e o advogado Juan Camilo Amaya regressaram da Colômbia em 2018, tendo aterrado no Porto, onde criaram a Sharp Developers, que "assumiu o desafio de ser uma referência no mercado imobiliário português".

Desde então, a empresa liderada pelo casal luso-colombiano já promoveu alguns projetos residenciais, sobretudo no Porto, como o BoaVista Apartments ou o Boa Nova Residences, num investimento superior a 33 milhões de euros.

Formada em Engenheira Civil e com MBA e mestrado em Gestão de Empresas, pela Universidade de Coimbra, Carla Luís conta ainda "com estudos em Gestão Financeira na Universidade Nacional da Colômbia", realça, no site da empresa.

"Como diretora geral de empresas construtoras e 'developers', estruturou, financiou, geriu e participou em projetos imobiliários com investimentos superiores a 500 milhões de euros em Portugal e na Colômbia", garante.

Já Juan Camilo Amaya, que se formou em Direito pela Universidade dos Andes, na Colômbia, apresenta-se como um profissional "com mais de 19 anos de experiência como consultor, gerente e sócio de firmas de advogados, tendo a cargo equipas de planeamento legal e fiscal para clientes nacionais e estrangeiros".

"Nos últimos anos tem-se focado na gestão jurídica e comercial de projetos imobiliários em Portugal, tendo assessorado diversos investidores internacionais e 'family offices' na estruturação jurídica e fiscal dos seus investimentos", lê-se ainda no site da Sharp Developers.

12 de abril de 2023: a Sharp Developers acaba de anunciar o arranque da comercialização do seu novo projeto – o Splendouro Marina Houses, que está a ser construído junto à Marina da Afurada, em Vila Nova de Gaia, num "investimento avaliado em 15 milhões de euros".

Trata-se de um empreendimento habitacional composto por 11 moradias, "com previsão de conclusão da obra em maio de 2024", avança a Predibisa, a consultora imobiliária responsável pela sua comercialização, em comunicado.

Um T5 triplex, com 356 metros quadrados, custa 1,35 milhões de euros, enquanto um T4 triplex, com menos 13 metros quadrados, está à venda por 1,3 milhões.

O projeto é assinado pelo arquiteto Miguel Nogueira, da equipa NN Arquitetura.

"O SplenDouro ergue-se na colina que domina a Marina do Rio Douro, propondo um design arrojado, moderno e inovador, que se articula harmoniosamente com uma vista panorâmica única, acentuada pelos seus amplos terraços, varandas e jardins. A partir das moradias abre-se um anfiteatro até ao rio, privilegiando as vistas e integrando a paisagem, através das coberturas que remetem para as antigas caves do vinho do Porto, localizadas em Gaia, muito próximas do SplenDouro, enfatiza Carla Luís, a CEO da Sharp Developers.

"Porque sabemos que o conforto reside sobretudo nos detalhes, aqui é expresso através dos materiais de qualidade selecionados, que refletem uma atmosfera contemporânea, sensível e intemporal", afiança o diretor geral da Sharp, Juan Camilo Amaya.

Para Rita Pereira, residencial sénior consultant da Predibisa, "esta é uma oportunidade única de investimento para quem procura um projeto diferenciador 360º".