Preço das casas cai 2,1% em setembro na primeira queda em cinco anos

O preço de venda das casas em Portugal Continental registou uma queda de 2,1% em setembro, em comparação com o mês anterior, de acordo com os resultados agora revelados pelo índice de preços residenciais, da Confidencial Imobiliário.



Assim, esta quebra contraria a tendência registada desde o início da pandemia, em que os preços se têm conseguido manter estáveis.



"A descida registada agora em setembro só terá um significado em função da evolução que se venha a observar nos próximos meses. Na prática, esta redução repõe os preços no mesmo patamar de março de 2020, anulando o crescimento registado desde então", diz Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.



Acrescenta que "é normal haver expectativas de descida nos preços, em face da crise económica e social em curso. Mas é igualmente admissível que, conforme sucedeu até agora, o mercado opte por resistir e aguardar por informação quanto à resolução da pandemia".





Salvo variações negativas residuais que não foram além de -0,3%, esta é também a primeira descida em cadeia desde setembro de 2015, de acordo com o índice.





É também uma das descidas mensais mais acentuadas dos preços das casas desde 2007, apenas superada pela variação de -2,2% em maio de 2011.

Em termos homólogos, os preços sobem 7,9% em setembro, numa clara travagem face aos 11,7% observados em agosto.



Desde o início do ano que a valorização homóloga tem vindo a abrandar, sendo essa desaceleração especialmente sentida nos últimos meses. Assim, o ritmo de crescimento homólogo dos preços em setembro fica a menos de metade do início do ano, quando tal valorização atingia os 17,4%.