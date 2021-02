Preços das casas já caem em Lisboa, mas continuam a aumentar no resto do país

Leia Também Venda de casas caiu, mas preços continuaram a subir

Leia Também Preços das casas na UE disparam mais de 25% em dez anos

Os preços da habitação em Portugal ainda estão a aumentar, mas a desaceleração já é notória. No terceiro trimestre do ano passado, o preço mediano de venda das casas no país aumentou a um ritmo mais lento do que era registado antes e, na capital, já há mesmo uma contração dos valores em termos anuais.Os dados foram divulgados esta terça-feira, 2 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o valor mediano das vendas de casas ascendeu a 1.160 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2020 (considerando o conjunto dos 12 meses anteriores). Este valor representa uma subida de 2% em relação ao segundo trimestre de 2020 e um aumento de 10,1% face a igual período do ano passado.Contudo, na análise ao período mais recente, o cenário já é de clara desaceleração. No terceiro trimestre de 2020, considerando apenas os três meses anteriores, o preço mediano de venda de casas em Portugal foi de 1.168 euros por metro quadrado, valor que representa uma redução de 1,6% face ao segundo trimestre e um aumento de 7,6% face a igual período de 2019."A evolução da taxa de variação homóloga entre o 2.º e o 3.º trimestre de 2020, de 9,4% para 7,6%, evidencia a desaceleração do ritmo de crescimento dos preços da habitação, tal como no trimestre anterior", refere o INE no relatório publicado esta manhã.Mais do que uma desaceleração do crescimento dos preços, o INE já dá conta de quebras dos valores em várias zonas do país. Em sete das 25 sub-regiões analisadas, o preço mediano de venda das casas caiu no terceiro trimestre de 2020 (considerando os últimos três meses), em relação a igual período de 2019: Alto Tâmega, Terras de Trás-os-Montes, Viseu Dão Lafões, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Alentejo Litoral e Alentejo Central.Ao mesmo tempo, noutras cinco sub-regiões, a taxa de crescimento registada no terceiro trimestre foi inferior à que tinha sido verificada no trimestre anterior, reflexo da desaceleração de preços: Alto Minho, Cávado, Tâmega e Sousa, Douro e Região de Leiria.O comportamento é semelhante na análise às grandes cidades. O INE dá conta de uma desaceleração do ritmo de crescimento dos preços da habitação em 10 dos 24 municípios, com destaque para o município de Lisboa. Na capital, o valor mediano das vendas situou-se em 3.183 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2020, valor que representa uma quebra de 1,8% face a igual período de 2019.Ainda assim, os preços acabaram por acelerar em 13 dos municípios com mais de 100 mil habitantes, enquanto noutro a taxa de variação se manteve inalterada.Notícia atualizada pela última vez às 11h55 com mais informação.