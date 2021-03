Juros do crédito à habitação abaixo de 0,8% pela primeira vez

Leia Também Avaliação bancária às casas volta a atingir máximos no arranque do ano

Leia Também Crédito às famílias volta a crescer no arranque do ano. Depósitos renovam máximos

Leia Também Juros do crédito à habitação arrancam o ano em novo mínimo histórico

Os juros cobrados no crédito à habitação fixaram um novo mínimo histórico em janeiro, ficando abaixo dos 0,8% pela primeira vez desde que há registos. Isto num mês em que a banca concedeu quase 970 milhões de euros em crédito à habitação, um dos valores mais elevados dos últimos anos mas que, ainda assim, representa uma ligeira queda em relação a janeiro do ano passado.Os números foram divulgados esta quarta-feira, 3 de março, pelo Banco de Portugal (BdP). Segundo os dados do BdP, as novas operações de crédito à habitação ascenderam a 968 milhões de euros em janeiro, valor que representa uma queda de 0,92% em relação a janeiro de 2020.Janeiro é, tradicionalmente, um dos meses com o menor volume de novas operações de crédito à habitação. Mesmo assim, o montante total concedido nesse mês de 2021 é um dos mais elevados do último ano. E acontece numa altura em que os juros prolongam a trajetória de queda já verificada há vários meses. Em janeiro, o juro médio cobrado nos novos créditos à habitação fixou-se em 0,77%, o valor mais baixo de sempre e a primeira vez que se observa uma taxa inferior a 0,8%.Ainda no que diz respeito ao crédito às famílias, a banca concedeu 281 milhões de euros em novo crédito ao consumo durante o mês de janeiro, valor que corresponde a uma quebra de 38,9% face a janeiro do ano passado. A taxa de juro média neste segmento aumentou de 6,09% em dezembro para 6,56% em janeiro.Foram ainda concedidos 137 milhões de euros em financiamentos para outros fins, uma queda de 36,2% face ao ano passado. Neste segmento, a taxa de juro média subiu de 2,97% em dezembro para 3,66% em janeiro.Feitas as contas, a banca concedeu um total de 1.386 milhões de euros a particulares durante o mês de janeiro, valor que corresponde a uma redução de cerca de 16% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já o juro médio cobrado no conjunto dos novos créditos a particulares subiu de 2,13% em dezembro para 2,23% em janeiro.No que diz respeito ao segmento empresarial, as novas operações de crédito sofreram quebras acentuadas, ao mesmo tempo que os juros aumentaram para os níveis mais elevados em um ano.Ao todo, a banca concedeu, durante o mês de janeiro, 1.609 milhões de euros em novos créditos às empresas, montante que representa uma quebra de 37,8% face ao mesmo mês do ano passado.Este movimento verificou-se tanto nas operações de maiores valores como nas de menor dimensão. Os novos créditos com montantes inferiores a um milhão de euros totalizaram 1.011 milhões de euros em janeiro, uma quebra homóloga de 33%. Já as operações de valor superior a um milhão de euros ascenderam a 598 milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de 44%.O juro médio cobrado nos novos créditos às empresas aumentou de 1,99% em dezembro para 2,16% em janeiro. Esta é a taxa mais elevada desde janeiro do ano passado.Notícia atualizada pela última vez às 12h27 com mais informação.