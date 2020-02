No período de referência, continuam a ser os portugueses quem mais compra ou arrenda casa, representando 81,3% das transações, confirmando "o bom momento que a economia nacional atravessa e resultado de um maior acesso ao crédito".Em 2019, destacou-se o investimento estrangeiro de clientes brasileiros, cujo peso nas transações passou de 4,67% em 2018 para 6,20% no ano passado.O 'top 5' das nacionalidades estrangeiras que mais imóveis negociaram com a imobiliária em 2019 é ainda composto pela francesa (1,78%), angolana (1,08%), chinesa (0,99%) e inglesa (0,95%)."O crescimento consistente dos nossos resultados tem a ver com duas variáveis: a primeira relacionada com os nossos fortes investimentos no aumento da capilaridade e na formação constante das equipas; e a segunda, consequência da primeira, é a confiança dos consumidores, que, além de reconhecerem a melhor oferta, procuram um serviço altamente especializado para garantir conforto e confiança numa operação que, em alguns casos, representa um investimento para toda a vida", afirmou, citada no mesmo documento, a presidente executiva da imobiliária, Beatriz Rubio.Esta responsável notou que a quota de mercado da Remax deverá ainda crescer, acrescentando que a empresa verificou que existiam 125 concelhos do país onde não estava "praticamente presente", tendo direcionado a sua aposta nesse sentido.Em 2019, a imobiliária atingiu 10.519 profissionais, um número superior aos 9.691 registados no ano anterior.Para 2020 a empresa espera manter o crescimento "nos dois dígitos", tendo ainda como objetivo, a médio prazo, que, em 2023, quatro em cada dez transações imobiliárias que se realizarem em Portugal tenham a intervenção da Remax.Por outro lado, a imobiliária quer aumentar os recursos humanos, apesar de não apontar um número em concreto.