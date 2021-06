Santa Clara e Paranhos são as freguesias com casas mais baratas em Lisboa e Porto

Santa Clara é a freguesia mais barata para comprar casa em Lisboa, mas é também a que regista menor oferta. No Porto, Paranhos é onde se encontram os imóveis habitacionais com preços mais reduzidos.





Os dados são da REATIA, a tecnológica nacional para o imobiliário que agregou e uniformizou com recurso a inteligência artificial "toda a informação disponível no mercado sobre os imóveis para venda ou arrendamento nos dois concelhos".





Por tipologias, em Lisboa, Santa Clara regista os valores mais baixos para imóveis T1 (2.313 euros por metro quadrado), T2 (1.706 € por m²) ou T3 (2.153€ por m²). E só mesmo um T4 é mais barato em Marvila ao custar cerca de 1.970 € por m², comparativamente aos 2.226€ por m² observados em Santa Clara.





Ainda assim, e apesar dos preços reduzidos, Santa Clara é a freguesia analisada com menos imóveis no mercado, apenas 323.





Já no Porto, é em Paranhos onde se observam os valores mais baixos para as tipologias T1 (2.020 € por m²), T2 (1.909 € por m²) ou T4 (1.435€ por m²). Já os T3 são mais baratos em Campanhã, onde custam, em média, 1.382€ por m². Na invicta não faltam certamente imóveis habitacionais no mercado e a freguesia com menos disponíveis é a de Campanhã, onde estão listadas 1.617 casas.





Pelo contrário, no conjunto das duas cidades, o metro quadrado mais caro é observado nos T4 situados no Parque das Nações, em Lisboa ao custo de 9.352 euros - quatro vezes mais do que em Marvila. E no Porto, o metro quadrado mais caro pertence aos T1 da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.





Quanto ao método utilizado, Hugo Venâncio, CEO da REATIA, acredita que "não chega avaliar o preço por metro quadrado numa determinada zona da cidade, é essencial fazê-lo por tipologia porque algumas freguesias podem ser mais vantajosas para a compra de T1 ou T2, enquanto outras revelam preços mais baratos por metro quadrado em T3 ou maior", tal como observa o estudo de mercado.





Um bom exemplo é o caso das freguesias lisboetas vizinhas de Avenidas Novas e Alvalade. "Ao mudar da freguesia de Avenidas Novas para Alvalade consegue ganhar um quarto extra e poupar dinheiro ao investir num apartamento", explica o relatório ilustrando que avança o custo por metro quadrado na primeira freguesia avaliado em 5.815€ por m² para um T2, quando em Alvalade um T3 custa 3.868€ por m².





No Porto, o mesmo se passa entre Paranhos e Ramalde. Em Ramalde o custo médio de um T2 de 90m² ronda os 180 mil euros, enquanto na freguesia de Paranhos se pode encontrar um T3 de 115 m² à venda por 176 mil euros.





O método utilizado pela REATIA "desduplica, limpa e normaliza" a informação duplicada de imóveis uma vez que cada um tem, em média, 10 anúncios a circular em várias plataformas, diz a empresa.