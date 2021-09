Sharp de casal luso-colombiano investe 33 milhões no Porto

Na Rua da Meditação, junto à portuense Rotunda da Boavista, está a nascer o BoaVista Apartments. Trata-se de um pequeno projeto residencial, corporizado num edifício de cinco pisos, com oito apartamentos, que tem conclusão prevista para o segundo semestre do próximo ano.

"Os oito apartamentos, seis de tipologia T1 e dois de tipologia T2, usufruem ainda de amplos espaços ao ar livre, varandas, terraços com vistas privilegiadas sobre a cidade e, no piso térreo, jardins privativos que são um refúgio sublime de tranquilidade e segurança no coração da Invicta", enfatiza a Predibisa, a responsável pelo comercialização do empreendimento.

Leia Também Bondstone investe 28 milhões em casas de luxo no Porto com Violas de fora

Com assinatura do arquiteto Pedro Mosca, o BoaVista Apartments é promovido pela Sharp Developers, que adquiriu o edifício em julho de 2019.

Leia Também Preço das casas derrapa em Lisboa e dispara no Porto

"Em apenas três anos, a Sharp Developers tem no seu portfólio quatro projetos residenciais de reabilitação e de construção nova, nas localizações mais privilegiadas do Porto e Vila Nova de Gaia, que totalizam uma área bruta de construção de 18 mil metros quadrados e um investimento de 33 milhões de euros", refere a Predibisa, em comunicado.

Um dos projetos concluídos, já este ano, foi o Boa Nova Residences, um complexo residencial de meia dúzia de apartamentos situado na portuense Rua da Boa Nova, onde também mora a sede da Sharp Developers.

Leia Também Santa Clara e Paranhos são as freguesias com casas mais baratas em Lisboa e Porto

Esta empresa é liderada pelo casal formado pela portuguesa Carla Luís e o colombiano Juan Camilo Amaya, que chegaram ao Porto em 2018 e criaram a Sharp Developers, que "assumiu o desafio de se afirmar como um promotor imobiliário de referência no mercado residencial em Portugal".

Formada em Engenheira Civil e com MBA e mestrado em Gestão de Empresas, pela Universidade de Coimbra, Carla Luís conta ainda "com estudos em Gestão Financeira na universidade Nacional da Colômbia", lê-se no site da empresa.

"Como diretora geral de empresas construtoras e ‘developers’, estruturou, financiou, geriu e participou em projetos imobiliários com investimentos superiores a 500 milhões de euros em Portugal e na Colômbia", garante.

Já Juan Camilo Amaya, que se formou em Direito pela Universidade dos Andes, na Colômbia, apresenta-se como um profissional "com mais de 18 anos de experiência como consultor, gerente e sócio de firmas de advogados, tendo a cargo de equipas de planeamento legal e fiscal para clientes nacionais e estrangeiros".

"Especialista em internacionalização de empresas e de investimento estrangeiro, tem assessorado investidores internacionais de distintos setores da economia na estruturação das suas operações", lê-se ainda no site da Sharp Developers.