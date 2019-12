Sonae Sierra ganha Arribat e já domina “shoppings” em Marrocos

O braço da Sonae para o negócio dos centros comerciais ganhou o contrato de gestão do Arribat Center, o novo “shopping” da cidade de Rabat, passando a gerir “os principais sete” complexos do setor em Marrocos, incluindo o Zenata, no qual detém uma participação de 11%.