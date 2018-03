Três grupos apresentam proposta para hotel em Santa Apolónia

Hoti-Star, Visabeira e The House Ribeira Hotel estão na corrida à instalação de uma unidade de quatro estrelas, com um mínimo de 120 quartos, na Estação de Santa Apolónia.

Os grupos Hoti-Star Portugal Hotéis, Visabeira/Empreendimentos Turísticos Montebelo e The House Ribeira Hotel entregaram esta quinta-feira, 15 de Março, propostas para a instalação de uma unidade de quatro estrelas na Estação de Santa Apolónia, disse fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) ao Negócios.





Três dos grupos convidados a concorrer – M&J Pestana, Barceló e Salvor - Sociedade de Investimento Hoteleiro – não se apresentaram a concurso.