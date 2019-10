Um terço das casas demora mais de um ano a vender

O imobiliário está em alta em Portugal, com os imóveis a serem vendidos ainda em planta. No último ano, as transações ultrapassam os seis mil milhões de euros todos os trimestres, contra os três mil milhões que se verificavam há 10 anos.

Um retrato que está longe de ser generalizado a toda a oferta, já que o tempo de espera para a venda de apartamentos e moradias tem vindo a alargar-se, "reflexo de ‘asking prices’ [preços praticados] elevados, por vezes, mesmo desajustados da realidade em que o imóvel se insere", revela um estudo da Imovendo, a que o Negócios teve acesso.

Segundo a análise desta consultora imobiliária relativa ao mês de setembro, verifica-se que o tempo de divulgação dos imóveis regista, em média, uma espera superior a um ano - 22,5% no caso dos apartamentos e 37,5% das moradias, sendo que apenas 12% e 7,8%, respetivamente, são vendidos nos primeiros trinta dias.

"Há uma enorme escassez de novos imóveis para venda, sendo que os anúncios existentes nos portais não refletem o verdadeiro dinamismo do lado da oferta, na medida em que apenas revelam novas angariações de imóveis que, não raras vezes, já se encontravam à venda por outras empresas de mediação imobiliária", explica Manuel Braga, CEO da Imovendo.

"Por este motivo, a descompressão dos preços será necessariamente lenta e ocorrerá pelo lado da procura, que não consegue suportar as taxas de esforço inerentes aos ‘asking prices’ que estão a ser pedidos no mercado", sublinha o mesmo responsável.

