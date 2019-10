Quantos metros quadrados de um apartamento consegue comprar com 100 mil euros? Em Lisboa, apenas dá para 19 metros quadrados, colocando a capital a liderar o ranking dos municípios com menor área suscetível de ser adquirida por este montante, elaborado pela consultora imobiliária Imovendo, a que o Negócios teve acesso.

O segundo lugar é ocupado por Cascais, onde só se compra 25,3 metros quadrados com 100 mil euros, seguindo-se, surpreendentemente, Grândola, com 25,9, para uma média nacional que ronda os 35,2 metros quadrados.

No top 10 dos municípios com menor área por 100 mil euros, o Porto surge somente no quinto lugar, com 31,9 metros quadrados, atrás de Oeiras (28,4) e à frente de Loulé (33,8), Lagoa (36,3), Matosinhos (36,7), Sesimbra (38,3) e Lagos (39).

E onde se compra uma maior área de apartamento por 100 mil euros? De acordo com o mesmo estudo da Imovendo, é em Águeda, onde com este montante é possível adquirir 137,6 metros quadrados, seguido de perto pelo Entroncamento (133,2).

A fechar o pódio surge Castelo Branco, com 109,2 metros quadrados, seguindo-se Moita (107), Santarém (104,9), Leiria (100,5), Monção (97,7), Santa Maria da Feira (95,1) e Viseu (94,3) e Famalicão (89,3).

O ranking pouca muda nos lugares de destaque, à frente e na cauda, relativamente a moradias, com o pódio dos municípios com menor área por 100 mil euros a voltar a ser ocupado por Lisboa (22 metros quadrados), Cascais (25,1) e Grândola (26,7), surgindo Vila do Bispo (28,8) em quarto por troca com o Porto, que passa para o oitavo lugar com 36,2 metros quadrados.

Já o top dos municípios onde é possível comprar a maior área de moradia por 100 mil euros é encabeçado por Castelo Branco, com 130,5 metros quadrados, que junta ao terceiro lugar conquistado no ranking relativo a apartamentos, com Águeda a descer da primeira posição nos apartamentos para a segunda nas moradias, com 129,6 metros quadrados.

Seguem-se Anadia (129,6 metros quadrados), Monção (126,1), Arcos de Valdevez (124,4), Oliveira do Bairro (124), Viseu (123), Porto de Mós (118,6), Santarém (116,8) e Cadaval (115,9).