Avaliação bancária das casas renova máximo em setembro

O valor médio a que os bancos avaliam as casas no âmbito do crédito à habitação fixou um novo máximo em setembro. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a avaliação bancária atingiu 1.299 euros por metro quadrado no mês passado.





O valor médio da avaliação bancária aumentou 11 euros face a agosto, ou 0,9%. Em termos homólogos, o crescimento foi de 7,8%, segundo os números divulgados esta manhã.