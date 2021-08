Vanguard investe 15 milhões em prédio de Lisboa. Apartamentos vão de 1,5 a 3 milhões

Leia Também Vanguard investe 280 milhões em projeto imobiliário no Jamor

Leia Também Vanguard inicia construção de torre de 90 milhões em Lisboa

A Vanguard Properties, de Claude Berda, comprou o edifício Tomás Ribeiro 89, no bairro das Avenidas Novas, em Lisboa, e vai reabilitar o prédio para habitação de luxo. O investimento estimado é de "cerca de 15 milhões de euros", indica a promotora em comunicado divulgado esta segunda-feira.O edifício, datado de 1920, tem uma área bruta "que ronda os 3 mil metros quadrados", será transformado num prédio de sete pisos com um apartamento por andar e com "um terraço no tardoz no quinto piso", Adicionalmente, terá uma cave semienterrada destinada a habitação e um rés do chão.A Vanguard indica que "pelas suas caraterísticas, este projeto de reabilitação destina-se ao público belga, francês, suíço e português, que procura edifícios de charme em zonas premium".Os preços dos apartamentos deverão situar-se entre os 1,5 milhões e os três milhões de euros, segundo o CEO da promotora, José Cardoso Botelho.O prédio que se encontra numa "situação muito debilitada" foi notícia em janeiro do ano passado, quando parte de uma varanda ruiu.Assim, a Vanguard tem previsto para este ano o "trabalho necessário de levantamento das estruturas e fundações do prédio", devendo os trabalhos de construção arrancar no próximo ano.O projeto tem a assinatura do atelier ARX Arquitectos e é descrito como "aliando o legado histórico do edifício com a contemporaneidade arquitetónica". É referido ainda que "haverá um jardim que será o motor do projeto"."A compra do Tomás Ribeiro 89 junta-se ao imóvel contíguo que já detínhamos – o Tomás Ribeiro 79. Com localização central, vamos transformar este belo edifício do séc. XIX num imóvel de luxo tirando partido da bonita fachada e do pé direito elevado, para desenvolver um projeto exemplar para a cidade de Lisboa, que muito tem a ganhar com a reabilitação do seu enorme património", conclui José Cardoso Botelho.