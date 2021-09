Vanguard Properties lança marca para projeto da Comporta

Leia Também CEO de dono da Comporta leva vinho português para a Rússia

"Terras da Comporta" é o nome escolhido para a marca do projeto mais emblemático da promotora imobiliária Vanguard Properties. Esta marca vai englobar os loteamentos "Torre", em Alcácer do Sal, e ainda o "Dunas", em Grândola, num total de 1.367 hectares e mais de 2.300 milhões de euros de investimento previsto.A identidade da marca esteve a cargo da Blug, que é liderada por Lourenço Lucena; já a By foi responsável pelo site. Através de nota de imprensa, a Vanguard indica que esta marca pretende "transmitir os valores e posicionamento de um projeto imobiliário que se distingue pela visão de desenvolvimento para aquela região e que assume como pilares a mobilidade, a inovação, a sustentabilidade ambiental, a ligação às pessoas e aos seus ambientes e o respeito pela diferença e tradição." O conceito desta marca é refletido pela assinatura "Nature Made", conforme é explicado.A acompanhar o lançamento desta marca foi também criado um filme realizado por Luís Branquinho, em colaboração com a By."A marca, o vídeo e o site surgem na sequência de uma estratégia delineada logo após a aquisição do 'Dunas' e 'Torre' por parte da Vanguard e que têm como objetivo transmitir a nossa visão para estes projetos. Desde o primeiro momento que temos trabalhado afincadamente em temas específicos como a mobilidade, inovação, sustentabilidade ambiental, ligação às pessoas e aos seus ambiente e respeito pela diferença e tradição, para que as 'Terras da Comporta' sejam uma referência não apenas a nível nacional, mas também internacional. Em breve, iremos ainda inovar na forma de construir", indica José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties.A Vanguard Properties nasceu em 2017, como resultado de uma sociedade estabelecida entre Claude Berda, investidor luso-suíço-israelita, e José Cardoso Botelho, gestor no setor imobiliário nacional.