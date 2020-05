Vanguard e Amorim Luxury arrancam obras na Comporta em setembro

A Vanguard Properties, do milionário francês Claude Berda, e a Amorim Luxury, de Paula Amorim, vão lançar os concursos para as empreitadas de construção das infraestruturas gerais do Comporta Dunes e do Comporta Links, na Herdade da Comporta, na primeira semana de junho.Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o consórcio indica que selecionou a Tecnoplano - Engenharia e Gestão para assessorar na "fiscalização, acompanhamento das obras e processos de seleção de empreiteiros no projeto Terras da Comporta".



Os concursos para as empreitadas de construção das infraestruturas gerais dos projetos Comporta Dunes e o Comporta Links deverão ser lançados na primeira semana de junho e as obras para a conclusão das infraestruturas gerais dos dois empreendimentos e do edifício de manutenção do golfe do Dunes, que representam um investimento de 30 milhões de euros, deverão arrancar "no princípio de setembro".





O projeto do consórcio, denominado "Terras da Comporta", é constituído por duas áreas de desenvolvimento: o Comporta Dunes e o Comporta Links. Nos 1.380 hectares de área total vão ser criados cinco hotéis, três hotéis-apartamento, dois campos de golfe, 11 aldeamentos turísticos e loteamentos residenciais onde serão construídas até mil casas.