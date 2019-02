Parceiro de Paula Amorim na Comporta reforça aposta na biofarmacêutica

Claude Berda, o milionário francês que comprou dois ativos turísticos da Herdade da Comporta em parceria com Paula Amorim, reforçou a sua aposta no setor da biofarmacêutica. Berda, através da CB Lux, uma "holding" sediada no Luxemburgo, investiu 15 milhões de euros na Pharnext, o que lhe permitiu ficar com mais 7,83% do capital desta farmacêutica criada em 2007 e especializada na luta contra doenças neurodegenerativas.





A CB Lux já era acionista desta empresa francesa, onde detinha uma participação de 21,4%. Com este investimento adicional, Berda, de 71 anos, passou a controlar 27,29% da Pharnext, vincando ainda mais estatuto de maior acionista.