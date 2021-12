Valérius é a única a querer comprar Dielmar e tem 250 mil euros no bolso

O grupo têxtil Valérius foi a única empresa a apresentar uma proposta para a compra da Dielmar.





A notícia foi avançada pelo próprio administrador de insolvência, João Gonçalves, que revelou ao Eco que o grupo liderado por José Manuel Vilas Boas Ferreira pretende pagar 250 mil euros e garante a manutenção de 200 dos 250 postos de trabalho da têxtil falida de Alcains. Ao que tudo indica, as portas reabrem no início de 2022.





A Valérius tinha sido convidada pelo Governo a apresentar uma proposta pelos ativos da Dielmar. O valor da oferta feita ascendia a 250 mil euros e abrangia a marcas, equipamentos industriais e matéria-prima. Além disso, estava prevista a contratação de cerca de 200 dos 250 trabalhadores da Dielmar. A empresa usaria as instalações da Dielmar por via do arrendamento do espaço ao Estado.





A solução de recurso surgiu depois de a Outfit 21, grupo empresarial de Leiria, não ter conseguido avançar com a oferta que tinha em cima da mesa por dificuldades em obter um financiamento de dois milhões de euros que estaria dependente de uma garantia bancária.





Entretanto, o grupo voltou à corrida apresentando uma nova proposta de 295 mil euros - montante superior ao oferecido pela Valérius - pela marca e pelos ativos industriais, com a integração de 215 operários. Isto depois de ter conseguido o apoio de um novo parceiro, os brasileiros da Via Venetto.





E terá sido o surgimento desta segunda proposta da Outfit 21 que terá levado os credores a optarem por adiar a decisão em relação à venda dos ativos. Deverá agora ser marcada uma nova assembleia de credores.