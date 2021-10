Massa falida da Dielmar lança última chamada: Comprador, precisa-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após um primeiro anúncio publicado na imprensa há cerca de um mês, tendo os credores da Dielmar, reunidos em assembleia a 6 de outubro suspendido os trabalhos até dia 26, o administrador de insolvência da empresa, João Francisco Gonçalves, voltou esta semana à carga.

Um novo anúncio para "divulgar a disponibilidade da massa insolvente para receber manifestações de interesse de entidades que pretendam apresentar propostas destinadas à viabilização do estabelecimento industrial da referida sociedade, apresentando claramente o conteúdo da solução que propõem, o prazo de execução e os meios financeiros associados à mesma".

De acordo com o mesmo anúncio, as manifestações de interesse na compra da Dielmar "deverão ser apresentadas até às 18 horas do dia 20 de outubro, disponibilizando-se o administrador judicial para, até lá, fornecer aos interessados os elementos que estes considerem necessários à realização da sua análise e proporcionar a visita às instalações".

Na corrida contrarrelógio para salvar a Dielmar, com 244 trabalhadores que ainda mantêm vínculo contratual com a empresa, um grupo de funcionários concentrou-se na passada quarta-feira à porta desta unidade fabril, em Alcains, Castelo Branco, a exigir a sua viabilização e avisar o Governo que, se não houver solução até ao dia 26, irão ao Ministério da Economia.

"Queremos que a empresa seja viabilizada, mas isso não depende unicamente de nós. Isso depende também dos credores. De qualquer forma, os trabalhadores são a parte mais importante desta empresa. Por isso, o Ministério tem de olhar para nós e tem de dizer, se no dia 26 ou até dia 26, não houver nenhuma solução à vista, nós antes disso iremos a Lisboa e vamo-nos concentrar em frente ao Ministério da Economia", afirmou Marisa Tavares, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Baixa.

Na assembleia realizada no passado dia 6, foi decidido dar mais três semanas para que as duas propostas formais e duas manifestações de interesse possam ser consolidadas

A Outfit 21 – Indústria de Confeções, com fábrica em Arrabal, freguesia de Leiria, é a subscritora de uma das duas propostas de aquisição da sua congénere Dielmar.





O proprietário da Outfit 21, Vítor Madeira Fernandes, esteve presente na primeira assembleia de credores da Dielmar, onde manifestou que é sua intenção assumir o comando da empresa insolvente com o efetivo atual assim que firmar a operação.





Uma intenção que está ainda dependente da aprovação de linhas de financiamento, situação em que se encontra também a outra proposta de compra da Dielmar, cuja identificação continua por revelar.

Fora da corrida ficou um dos interessados que tinha feito uma proposta não vinculativa para a aquisição da Dielmar – tratava-se de um consórcio de cinco empresas do setor, que acabou por desistir.

A Dielmar apresentou-se à insolvência a 2 de agosto com uma dívida de 16,8 milhões de euros, com o Estado a haver, pelo menos, 10 milhões, valor que resulta da soma dos 5,2 milhões de euros que dois fundos públicos - o Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação Empresarial (FACCE) e o Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas (FIEAE) - aportaram à Dielmar, aos 1,7 milhões de euros de créditos da Segurança Social e aos 3,2 milhões de euros de dívida garantida pelo Estado.

Entretanto, depois de o ministro da Economia ter garantido que "não vale a pena meter dinheiro fresco em cima de uma empresa que neste momento não tem salvação", o Estado, segundo o Público, já lá meteu, desde então, mais 320 mil euros.