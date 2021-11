Outfit 21 volta à corrida pela compra da Dielmar

Na assembleia de credores realizada no Tribunal de Fundão, foi aprovada por unanimidade a proposta de encerramento da Dielmar, depois da inicial desistência da Outfit 21 e por não se considerar credível a proposta de Cláudio Monteiro, um empresário de Viseu que ofereceu dez milhões euros.





250 mil euros para ficar dona da marca Dielmar e parte dos ativos, tendo ainda demonstrado interesse na contratação de 200 trabalhadores.

A Outfit 21 volta atrás e regressa à corrida pela compra da Dielmar. A empresa de Leiria tinha abandonado a proposta de aquisição da insolvente de Alcains depois de falhar a aprovação de um financiamento bancário na ordem dos dois milhões de euros.A nova oferta da Outfit 21 é de 295 mil euros. A anterior era de 410 mil euros mais o pagamento aos trabalhadores dos salários em atraso. O valor baixa tendo em conta as decisões tomadas na assembleia de credores que se realizou na quarta-feira, onde se concordou com a alienação do estabelecimento industrial e ainda pelo despedimento dos empregados e liquidação de ativos.Na proposta enviada ao administrador de insolvência, à qual o Negócios teve acesso, a empresa de Leiria compromete-se a pagar de uma só vez o montante proposto - que corresponde à compra de marcas e de inventário, - a construir "uma nova unidade industrial no local com todos os equipamentos" e a readmitir "os ex-trabalhadores da Dielmar que entenderem integrar o novo projeto industrial ou outros disponíveis até um total máximo de 215 trabalhadores".Para além desta nova proposta da empresa de Leiria, também o grupo Valérius, de Barcelos, apresentou uma oferta deEm comunicado enviado às redações, a administração da Outfit 21 adianta ainda que "entende absolutamente ilegal pretender a votação vinculativa de uma única proposta de compra feita na assembleia de credores, sem oportunidade para os demais interessados e com (aparentemente) um acordo com o Estado relativamente ao imóvel que não foi do conhecimento público".A nova proposta, apresentada quarta-feira, caducará no prazo de 45 dias após a sua apresentação.