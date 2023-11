125 voluntários da Corticeira Amorim vão plantar mais 2.500 sobreiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na pele de maior transformadora de cortiça do mundo, a Corticeira Amorim, que conta já com 153 anos de vida, promove em contínuo ações de reflorestação, iniciativas de educação ambiental e atividades de responsabilidade social, assumidos como "esteios da estratégia sustentável" do grupo.

Afinal, o sobreiro, que possui uma longevidade média de 200 anos, tem a capacidade de sequestrar e reter carbono ao longo do seu ciclo de vida, sendo que uma tonelada de cortiça produzida pode sequestrar até 73 toneladas de CO2.

Assim, em mais uma iniciativa realizada em colaboração com a Quercus, 125 voluntários da Corticeira Amorim vão plantar 2.500 sobreiros no próximo sábado, 18 de novembro, na Herdade da Baliza, em Castelo Branco.

A iniciativa está integrada no projeto Green Cork, o programa nacional de recolha seletiva e reciclagem de rolhas, criado em parceria com a Quercus e outros parceiros, que visa promover e educar para uma prática de reciclagem da cortiça em Portugal e contribuir para o financiamento do projeto Floresta Comum, que assegura a plantação de árvores autóctones em Portugal, nomeadamente o sobreiro.

Para Cristina Rios de Amorim, administradora da Corticeira Amorim responsável pela sustentabilidade, esta é mais uma iniciativa que suporta uma "jornada com mais de 150 anos marcada por uma grande consciência da importância social, ambiental e económica do montado e da floresta em geral".

"Reflorestamos com cuidado e inovação e, através do nosso exemplo, procuramos difundir o conhecimento, a aplicação e a reciclagem da cortiça, esta matéria-prima singular que é a base da nossa atividade", enfatiza Cristina Rios Amorim, afirmando esta iniciativa visa "estimular a consciência ecológica, continuar a alavancar uma economia de baixo carbono minimizando impactos ambientais".

Anualmente os voluntários da Corticeira Amorim participam na plantação de sobreiros, tendo a primeira iniciativa sido lançada em 2011, ano em que a Assembleia da República deliberou – por unanimidade – atribuir ao sobreiro o estatuto de Árvore Nacional de Portugal.

"Com a iniciativa deste sábado, vamos totalizar a plantação de mais de 27.000 árvores autóctones em Portugal, contribuindo para a criação de florestas mais biodiversas e resilientes", remata Cristina Rios Amorim.