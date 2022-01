AMF de Guimarães cumpre tradição e dá salário extra aos mais de 100 trabalhadores

A Albano Miguel Fernandes, como era originalmente denominada, foi fundada em 1999, em Guimarães, com apenas 20 funcionários.

Tornou-se uma das maiores produtoras europeias de calçado de segurança, através da sua marca ToWorkFor, passou a denominar AMF Safety Shoes e emprega atualmente mais de 100 pessoas.

Com sede na freguesia de Tabuadelo, em Guimarães, a AMF Safety Shoes distingue-se também por atribuir anualmente um salário extra aos seus trabalhadores, uma tradição com uma década.

"Cultivamos essa tradição e voltamos a cumprir", enfatiza Albano Fernandes, administrador e fundador da empresa, em comunicado.

A empresa voltou assim a pagar um salário extra, pelo décimo ano consecutivo, e que visa "distinguir anualmente a dedicação de todos os colaboradores de uma das maiores empresas europeias de produção de calçado de segurança".

"Temos orgulho em todos os colaboradores, pois tratam-se de elementos fundamentais para o nosso sucesso. A exemplo do que fizemos no passado, voltamos a reunir, também, as famílias e os respetivos filhos dos funcionários em momentos de convívio, tendo sempre em conta as normativas da DGS", adiantou, ainda, o administrador da AMF Safety Shoes, que tem projeto de nova fábrica em processo de licenciamento.