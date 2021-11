Melhor futebolista do mundo calça português

Na Gala Ballon d’Or 2021, que decorreu em Paris na noite da passada segunda-feira, o "made in" Portugal brilhou nos pés de Alexia Putellas, que ganhou a Bola de Ouro de futebol feminino.

A jogadora, de 27 anos, médio e capitã do FC Barcelona, escolheu uns sapatos da empresa portuguesa Luís Onofre para a cerimónia, convertendo-se na primeira mulher espanhola a receber o prestigiado título.

Alexia Putellas "optou por um modelo metalizado de corte clássico com pulseira no tornozelo do mesmo tom, criado por seis artesãos da marca portuguesa especialmente para a ocasião. Outra das particularidades prende-se com o facto de a futebolista calçar…42", realça a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), que é liderada precisamente por Luís Onofre.

"Quero agradecer a todas as minhas companheiras, às que conhecia na minha carreira e às atuais. É um prémio individual, mas também coletivo, espero que o sintam dessa forma. Agradeço aos treinadores, aos adeptos, ao clube e à família", afirmou Putellas já na posse do troféu.

Alexia Putellas sucede à norte-americana Megan Rapinoe na lista de vencedoras da Bola de Ouro, que foi atribuída pela primeira vez no futebol feminino em 2018.