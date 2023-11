Atena e 3T compram clínicas escalabitanas IMS e Dr. Ruy Puga

A Atena Equity Partners, "private equity" que detém empresas como a Science4you, a Matcerâmica e a rede de clínicas dentárias Malo, firmou mais duas aquisições, desta vez no âmbito da "joint venture" com a 3T Portugal dedicada ao investimento na saúde na área hospital.

Nos últimos dois anos, esta "joint venture" comprou o Hospital Particular de Almada e o Hospital Soread em Torres Vedras, assumiu a gestão do portuense Hospital da Lapa e, agora, acaba de adquirir a IMS (Instituto Médico Scalabitano) e a Dr. Ruy Puga, duas clínicas privadas que contam com um corpo médico operacional composto por cerca de 50 pessoas, realizando anualmente mais 10 mil atos médicos, entre exames, consultas e cirurgias.

"O investimento nestas duas unidades, localizadas em Santarém, permite criar uma oferta integrada que vai desde as consultas ao diagnóstico e à cirurgia de ambulatório, beneficiando a população da região", enfatiza a "joint venture", esta terça-feira, 14 de novembro, em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, estas unidades funcionarão "em estreita articulação" com o Hospital Soread, para atividade com internamento e atos médicos mais diferenciados, "com as três unidades a beneficiarem de um corpo clínico parcialmente comum, reforçando-se assim a oferta integrada cuidados de saúde na zona Oeste e Centro do país".

A clínica IMS, que acumula 19 anos de atividade, opera sobretudo na medicina no trabalho, "check-ups", consultas, medicina dentária ou exames de gastroenterologia.

Já a Clínica Dr. Ruy Puga, que abriu em 1947 e mantém o nome do seu fundador, é especialista em oftalmologia, possuindo um bloco para cirurgia de ambulatório.

Não foi revelado o valor das duas aquisições.

Clínica Dr. Ruy Puga será alvo de "rebranding"

A abordagem dos novos donos prevê que a IMS ofereça "um vasto leque de serviços de diagnóstico, com consultas abertas em horário alargado e serviços de medicina dentária, mantendo também a sua atividade na área de medicina no trabalho e da Segurança e Higiene no Trabalho".

A estratégia prevê também o reforço da atividade cirúrgica de ambulatório na clínica Dr. Ruy Puga , que será alvo de "rebranding", em especialidades como Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Urologia, assim como Pediatria e a Medicina Geral e Familiar.

O projeto conjunto da Atena Equity Partners e da 3T Portugal é liderado por uma equipa executiva sénior de gestores e empreendedores na área da saúde privada, nomeadamente por Eduardo Moniz (sócio na 3T Portugal e ex-CEO da British Hospital, IMI e CMR Sul), por Luís Campanha (ex-administrador da Affidea) e por Pedro de Albuquerque Mateus (ex-Luz Saúde, ex- CEO dos Hospitais Privados da Lusíadas Saúde e administrador da MaloClinic).