Bicicletas atraem fundos de investimento e grandes grupos

O setor das bicicletas, que conheceu um verdadeiro 'boom' na Europa com o surto da pandemia, começa a captar a atenção de fundos de investimento e grandes grupos empresariais, atraídos por uma previsível consolidação entre as empresas desta indústria.Numa entrevista à Efe, o diretor-geral da confederação europeia da indústria de bicicletas, Manuel Marsilio, explica que "a venda de bicicletas já estava a crescer antes da pandemia", especialmente impulsionada pelas bicicletas elétricas, mas desde então o interesse por este meio de transporte aumentou ainda mais.Entre os casos mais recentes de investimentos institucionais em empresas do setor estão a entrada do gigante americano de participações privadas KKR, através da compra do Grupo Accell holandês por 1.560 milhões de euros, ou a aquisição da Cannondale pelo fundo holandês PON Holdings por 810 milhões de euros.Do mesmo modo, o Canyon alemão tem a participação do fundo belga Groupe Bruxelles Lambert (GBL), que redireciona a linha do fabricante, concentrando-se na indústria de bicicletas elétricas e respetivas componentes.Para Marsilio, o interesse crescente dos investidores é motivado por vários fatores, incluindo "o crescimento do mercado em várias áreas como a mobilidade urbana, ou a utilização de bicicletas como veículo desportivo, turístico e logístico"."A atenção política suscitada pelas bicicletas e tudo o que envolve a sua utilização e produção também tem encorajado os investidores", diz Marsilio, que refere "o impacto económico dos fundos de recuperação destinados a promover a digitalização e os investimentos verdes, que são característicos do setor das bicicletas".A alavanca final para atrair investidores institucionais é, na sua opinião, "a confiança gerada pelos investimentos anteriores", uma vez que cada nova operação neste sentido "alimenta" a participação de novos atores.Em Portugal, o setor exportou um total de 594 milhões de euros em 2021, mais 39% do que no ano anterior.