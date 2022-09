Bracarense Bysteel ganha contrato nuclear a 1.400 metros de profundidade em Itália

Uma empresa do grupo bracarense DST vai construir a superestrutura de "um dos maiores" e o "mais sensível detetor de matéria escura" alguma vez desenvolvido, que deverá entrar em funcionamento no próximo ano.

"A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) adjudicou à empresa portuguesa Bysteel o fabrico da estrutura metálica para um detetor de matéria escura, que será instalado a 1.400 metros de profundidade no Laboratório Nacional de Gran Sasso, na Itália", anunciou a companhia do grupo liderado por José Teixeira, em comunicado.

"Trabalhar com o CERN num projeto que poderá protagonizar as maiores descobertas do nosso tempo sobre matéria escura é sem dúvida um marco que qualifica, acima de tudo, o rigor e a qualidade do que fazemos", enfatiza Ricardo Portela, administrador da empresa bracarense.

Darkside-20k é o nome do detetor que faz parte de Darkside, um projeto de colaboração entre universidades da Europa e dos Estados Unidos da América que procura provar diretamente a existência de matéria escura na forma de "partículas massivas de interação fraca".

A Bysteel não revela o valor do contrato, que é referente a parte dos trabalhos do CERN na construção do Darkside-20k e contempla o fabrico da superestrutura para um reservatório em forma de cubo, com 12 metros de altura e terá capacidade para 730 toneladas de árgon líquido.

"A superestrutura foi dimensionada para suportar a pressão hidrostática do árgon líquido, bem como as temperaturas que o próprio detetor poderá atingir. Para cumprir estes requisitos, foi prescrita uma liga especial de aço capaz de manter as suas propriedades mecânicas a 50 graus centígrados negativos", descreve a Bysteel.

O Laboratório Nacional de Gran Sasso, especializado no estudo de física de partículas e física nuclear, é um dos maiores centros de pesquisa subterrâneos do mundo, localizado entre as cidades de Áquila e Téramo, perto da montanha de Gran Sasso.