Britânico Arrow compra Viriato e salva 113 empregos em Gandra

Viriato Rocha nasceu em Paredes, em 1924, no seio de uma família pobre com cinco filhos, tendo começado a trabalhar ainda criança, como "moço da cola", numa marcenaria. E aos 28 anos comprou a oficina de 100 metros quadrados ao patrão.

"Junto com os primeiros colaboradores - os irmãos Elias Silva e, depois, Américo Silva e o amigo Alberto Santos, começou a desenhar, produzir e comercializar os seus próprios móveis, dedicando-se a vender para o mercado doméstico e para pequenos revendedores", reza a história oficial da Viriato, a empresa da família Rocha, cuja fábrica se situa em Gandra, concelho de Paredes, a apenas dois quilómetros da oficina original.

Em 2014, já como especialista em mobiliário e decoração de hotéis e sob a liderança de António Rocha, filho do fundador, a Viriato Hotel Concept é intervencionada pelos seus seis bancos credores, liderados pelo Novo Banco, que afastaram a família Rocha dos comandos da empresa, impuseram um plano de reestruturação e fizeram um saneamento financeiro. É que a facturação tinha no ano anterior afundado 40% para 13 milhões de euros, com a dívida a chegar aos 23 milhões de euros.

Com a intervenção do sindicato bancário e um gestor profissional a comandar a empresa, a Viriato Hotel Concept viria a fechar 2016 com vendas de 17 milhões de euros, dos quais 95% gerados nas exportações, tendo como clientes algumas das maiores e mais luxuosas cadeias hoteleiras, como Marriott, Sheraton, Méridien, Intercontinental, Hilton, Club Med e Mandarin.

"Fundo acordou um programa significativo de financiamento à Viriato SGPS"

Entretanto, o negócio tem vindo a degradar-se nos últimos anos, com quebras nas receitas, problemas de tesouraria e a pressão da dívida a sufocar uma empresa que emprega mais de uma centena de pessoas.

30 de março de 2023: meia dúzia de anos depois de o seu principal credor ter sido comprado pelo fundo norte-americano Lone Star, o fundo britânico Arrow Global - que comprou recentemente o resort Vilamoura World à Lone Star – adquiriu a Viriato Hotel Concept.

"O fundo de investimento Arrow Global ACO II, gerido pela Arrow Global, acordou um programa significativo de financiamento à Viriato SGPS, empresa detida pela família Ferreira da Rocha", revela a Restart Capital, em comunicado.

Esta empresa do grupo Arrow apresenta-se como especializada na reestruturação e revitalização empresarial, tendo sido a responsável, em representação do ACO II, pela gestão e execução do processo "e terá a seu cargo, também, o acompanhamento do desenvolvimento futuro do negócio", realça, sem avançar valores do investimento nem indicadores económico-financeiros da Viriato, referindo apenas que "conta com 113 colaboradores".

Além do novo investimento, e sem assumir que estamos perante a compra da Viriato, a Restart Capital anuncia também que a empresa de Gandra passa a ter um novo CEO, Jorge Neto Morgado, "um executivo com experiência de gestão em vários setores (consultoria financeira e estratégica, gestão hospitalar, retalho alimentar e energia) e em diferentes empresas com presença internacional", enfatiza a empresa da Arrow.

Jorge Neto Morgado, que passou pela Deloite e foi administrador da Lusíadas Saúde ou da CCEnergia, entre muitas outras empresas, terá agora a missão de "dar a volta" àquele que é apresentado como "um dos principais ‘players’ portugueses da indústria de ‘Furniture, Fixtures and Equipment (FF&E)", encontrando-se "presente em cinco continentes e exportando cerca de 80%" da sua produção, sendo "referenciado como fornecedor de referência das maiores cadeias hoteleiras internacionais".

"A Viriato é uma referência para muitas das maiores cadeias hoteleiras mundiais"

"Estamos muito satisfeitos com este acordo. Desde logo, porque a Viriato Hotel Concept é uma empresa com muita história e tradição no país e uma referência para muitas das maiores cadeias hoteleiras mundiais. Depois, porque Portugal continua a ser estratégico para nós, tanto no aumento das capacidades da Viriato como nos investimentos significativos feitos em ‘hospitality’ e, ainda, no acompanhamento de várias oportunidades de negócio através do apoio a negócios familiares que precisam de capital", afirma Paulo Barradas, CEO da Restart Capital.

Já António Rocha, "acionista da Viriato SGPS", afirma que "este é um novo ciclo para a Viriato, o que nos deixa muito satisfeitos pela continuidade da empresa que conta já com 71 anos de experiência".

"Ter um parceiro forte e dinâmico como a Arrow Global, com forte presença internacional e visão integrada do negócio, é algo que nos vai impulsionar ainda mais e reforçar a posição que temos enquanto referência no setor", remata Rocha.

Trata-se de mais um investimento em Portugal da Arrow Global, grupo que detém atualmente a Restart Capital, Details Hotels & Resorts, Whitestar, Norfin e Hefesto, sendo que os fundos que gere têm participações no Vilamoura World e adquiriu recentemente o grupo Dom Pedro Hotels.

"Este investimento pelo Fundo da Arrow é mais um passo relevante no processo de consolidação das nossas atividades em Portugal", salienta João Bugalho, CEO da Arrow Global Portugal.