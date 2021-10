Candidato desiste da corrida à compra da Dielmar

Um dos dois interessados que tinham feito uma proposta não vinculativa para a aquisição da Dielmar desistiu da corrida, segundo avança este domingo o jornal Público.Em causa está um consórcio constituído por diversas empresas com experiência no setor do têxtil e confeção e que terá comunicado a desistência do processo, por escrito, ao administrador de insolvência, João Maurício Gonçalves, no passado dia 27 de setembro, adianta o mesmo jornal (acesso pago).Estava agendada uma assembleia de credores da empresa para o dia 26 de outubro, mas o administrador de insolvência tentava que a reunião fosse antecipada para 6 de outubro. Perante este cenário em que um dos dois interessados na Dielmar desistiu do processo, a reunião poderá mesmo nem se realizar.Nos últimos anos, o Estado injetou na Dielmar cerca de 8 milhões de euros. A empresa de Alcains está parada desde finais de julho e tem sido o Ministério do Trabalho e Segurança Social, através do Programa Apoio À Retoma, quem tem estado a assegurar o pagamento dos salários aos cerca de 250 trabalhadores.