Casa do metal ensaia expansão com 10 milhões no Porto

O IAPMEI e o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica assinam esta sexta-feira, 20 de dezembro, no Campus Tecnológico de Ramalde, no Porto, um contrato-promessa de constituição de direito de superfície para a construção de um laboratório de ensaios de eficiência energética e ecodesign.

"Trata-se da expansão do CATIM, num investimento que, entre compra do direito de superfície, construção do edifício e equipamentos, deverá rondar os 10 milhões de euros, a realizar nos próximos três, quatro anos", adiantou, ao Negócios, Rafael Campos Pereira, vice-presidente da associação dos industriais metalúrgicos e metalomecânicos (AIMMAP) e vogal da administração do CATIM.

O edifício, a construir num lote de terreno de 1.900 metros quadrados, terá três pisos, totalizando 2.400 metros quadrados de área coberta, e irá contemplar o laboratório "com vista a apoiar as empresas na exploração das oportunidades decorrentes da economia do hidrogénio, da digitalização (IoT) e da economia circular".

"Este é um importante passo para o CATIM ter melhores condições para desenvolver o seu trabalho. Na quarta-feira lançámos o Grupo de Trabalho para a Capacitação das Infraestruturas Tecnológicas que quer expandir precisamente este tipo de políticas. Queremos promover e impulsionar mais e melhores condições para o desenvolvimento da tecnologia empresarial para que as nossas empresas possam aumentar os seus níveis de produtividade, competitividade e qualidade dos seus produtos" refere, em comunicado, o secretário Adjunto e da Economia, João Neves, que estará presente na cerimónia a realizar esta sexta-feira, no IAPMEI Porto.

O setor do metal é responsável por cerca de 18% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, tendo registado um fortíssimo crescimento nos últimos anos - em 2015 exportava 14,6 mil milhões de euros, tendo fechado 2018 nos 18,3 mil milhões de euros, 11% acima do ano anterior, esperando-se que as exportações do setor atinjam os 20 mil milhões de euros este ano.