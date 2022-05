Costa: "Temos todas as condições" para atrair investimento alemão

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (

Segundo dados divulgados pela AICEP, a Alemanha é o "terceiro maior mercado exportador de bens" para Portugal e "o segundo maior de bens e serviços".

"Portugal faz sentido." É sob este mote que 109 empresas nacionais dos setores da automação, digital, engenharia, e energia vão marcar presença a partir de 30 de maio na Hannover Messe, a maior feira industrial do mundo.



Em 2022, Portugal é o país em destaque e a AICEP fala da "maior operação de promoção da última década". A grande "operação de charme" às gigantes como a Bosch ou a Siemens para reforçarem o investimento por cá, e também às PME germânicas que desconhecem o potencial do país, vai custar quatro milhões de euros

O primeiro-ministro está confiante de que a Hannover Messe trará para Portugal novos investidores alemães, permitindo também ao país alargar a base de exportações. Num discurso para os empresários que rumaram a Hanôver para participar na maior feira mundial da indústria, António Costa destacou que o atual contexto favorece o país."A vossa presença nesta montra é absolutamente essencial, porque irá seguramente alavancar o aumento e o crescimento das nossas exportações. Temos todas as condições para o conseguir e o contexto é um contexto que nos favorece, porque é um contexto de reindustrialização da Europa", afirmou o governante, lembrando que num momento de "transição energética, transição digital" vai ser "necessário adquirir cada vez mais produtos e serviços como aqueles que vocês produzem ou que prestam".Costa lembrou aos empresários que participam na Hannover Messe que o Governo tem como meta garantir que as exportações passam a representar mais de 50% do nosso PIB no final da década, pelo que a ida a Hanôver é vista pelo primeiro-ministro como "uma enorme oportunidade".Este ano, Portugal participa na Hannover Messe como país parceiro, pelo que o primeiro-ministro português deu o pontapé de saída oficial do certame ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz."Portugal foi escolhido como pais parceiro da maior feira industial que existe à escala global. E foi escolhido por uma razão essencial, que tem a ver com a excelência dos bens e dos serviços que vocês produzem e prestam", disse Costa perante dezenas de empresários portugueses."Aquilo que vos quero desejar é simplesmente uma excelente semana, muitos bons negócios e que isso contribua seguramente para atrair investidores para Portugal, mas sobretudo para encontrarem novos mercados, novos clientes. E que façam muitos bons negócios que ajudem o país a exportar mais e a crescer também cada vez mais, puxado pelas exportações", rematou o primeiro-ministro, lembrando que "uma grande semana em Hanôver será, seguramente, muitos anos bons para o futuro de Portugal".A Hannover Messe contará este ano com mais de 100 empresas presentes, um número bastante acima da média habitual, que não costuma ir além das quatro dezenas. O certamente decorre entre esta segunda-feira, 30 de maio, e a próxima quarta-feira.A acompanhar o primeiro-ministro em Hanôver está também o ministro da Economia, António Costa Silva, que sublinhou que "a presença das empresas portuguesas em hannover pode ser transformadora".Já o presidente daAICEP), Luís Castro Henriques, destacou que Portugal leva à feira "inovação do melhor que há". "Vamos dar cartas e vamos vencer. É o momento de sermos ambiciosos. É isso que vos peço", afirmoub Castro Henriques dirigindo-se às empresas presentes no certame."As parcerias com empresas alemãs são extremamente exigentes e hoje em dia já temos soluções criadas nnossos centros de inovação e empresas. É isso que vamos mostrar", acrescentou.*A jornalista viajou a convite da AICEP Portugal