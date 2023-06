Dono das bolachas belgas aumenta salário mínimo para 810 euros em Ponte de Lima

Tendo arrancado em 2008, resultante da agregação de uma empresa de brindes publicitários com outra ligada à hotelaria, só meia dúzia de anos mais tarde é que a Officetotal Food Brands dá o seu grande salto empresarial.

"A oportunidade apareceu com a aquisição da linha de produção das icónicas bolachas belgas, nascendo assim a marca Saborosa e o primeiro investimento industrial da Officetotal", conta a empresa, que é detida em 60% por Diogo Freitas e em 40% pelo seu pai.

Desde 2015 a combinar a importação e representação de marcas internacionais com a atividade produtiva no sector das bolachas, assim como na pastelaria industrial com a marca Aurora, a Officetotal garante que o investimento acumulado realizado "já supera os 10 milhões de euros", manifestando "um certo orgulho em dizer que todo o investimento foi feito sem recurso a fundos europeus ou apoios estatais ou camarários".

Apresentando-se como "o quarto operador no mercado de bolachas e o segundo no de bolos embalados", fechou o último exercício com uma faturação de 11,5 milhões de euros, que foi quase integralmente gerada em Portugal.

Entretanto, com sede em Ponte de Lima e contando atualmente com 59 trabalhadores, a Officetotal Food Brands decidiu aumentar o salário mínimo praticado na empresa para 810 euros a partir do mês de julho, ou seja, mais 50 euros do que o salário mínimo nacional em vigor desde 1 de janeiro.

"O salário mínimo praticado já era superior ao nacional e este aumento corresponde a uma evolução salarial de 5,2%. Os restantes salários aumentarão na mesma proporção", garante a empresa, em comunicado.

"Este investimento na melhoria das condições salariais dos trabalhadores vem de encontro a outras medidas que a empresa tem vindo a tomar com o objetivo de melhorar as condições de vida dos seus trabalhadores, que já têm à sua disposição um ginásio totalmente equipado e de utilização gratuita bem como um seguro de saúde após o primeiro ano de trabalho", realça a Officetotal Food Brands.