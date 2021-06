Efacec injeta tecnologia na ligação elétrica a quatro milhões de cariocas

"É com enorme satisfação que estamos envolvidos em mais um projeto no Brasil, reforçando a parceria com a Efacec Power Solutions Brasil, num mercado com um forte potencial e onde esperamos crescer de forma sustentada", enfatiza Ângelo Ramalho, presidente da Efacec.

O homem que lidera o "turn around" da empresa portuguesa em processo de reprivatização refere-se ao projeto em que o grupo Efacec foi contratado para modernizar e automatizar duas subestações na cidade do Rio de Janeiro - a de Santíssimo, localizada no bairro de Campo Grande, e a de Samaritano no bairro de Botafogo.

Leia Também Quem são os cinco candidatos à Efacec?

"Ambas pertencem à rede de distribuição da Light Serviços de Eletricidade, empresa de fornecimento de energia elétrica que está presente em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, distribuindo energia para mais de 10 milhões de pessoas, no Brasil", explica a empresa portuguesa, em comunicado.

Leia Também Efacec: da ida para Angola à nacionalização

A Efacec Power Solutions Brasil, empresa do Grupo Efacec Power Solutions, será responsável pela automação, parametrização do sistema, instalação e testes dos painéis, assim como a verificação das necessidades e requisitos operacionais das subestações.

"O projeto estará concluído em outubro de 2022", revela o grupo presidido por Ângelo Ramalho.

Leia Também O renascimento de uma gigante que tinha descido ao inferno de Santos

Segundo a mesma fonte, a subestação de Santíssimo 138/25 kV vai receber um sistema de automação com IED’s fabricado pela Efacec, "modernização que garantirá a estabilidade da rede elétrica enquanto fonte de alimentação segura ao abrigo de um sistema de proteção e controlo, baseado na última versão do standard IEC 61850".

Já a subestação de Samaritano 138/13,8kV, também passará a operar com novos IED’s integrados ao novo sistema.

"Os dois projetos são responsáveis por conduzir energia elétrica a aproximadamente quatro milhões de consumidores", refere a Efacec.