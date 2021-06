Efacec poderá ficar nas mãos de portugueses, após desistência de empresas estrangeiras

Leia Também Efacec injeta tecnologia na ligação elétrica a quatro milhões de cariocas

A egípcia Elsewedy Electric Corporation, a chinesa Chint Group Corporation e ainda a espanhola Iberdrola estarão já fora da corrida à reprivatização da Efacec, avança o jornal digital Eco , na manhã desta segunda-feira. Segundo a informação apurada, apenas as empresas portuguesas DST e Sing - Investimentos Globais, holding da industrial Sodecia, continuam interessadas no processo da reprivatização.É ainda indicado que as companhias deverão apresentar as propostas vinculativas até ao dia 19 de julho.O processo de reprivatização da Efacec foi iniciado em dezembro do ano passado. Não são conhecidos os montantes envolvidos nas propostas, mas o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, já afirmou que o Estado não pretende ter perdas com este processo. O ministro acredita que a Efacec terá condições para pagar o empréstimo de 60 milhões de euros.Em abril, Siza Vieira afirmava que havia dez candidatos interessados na Efacec.O processo de reprivatização da Efacec acontece na sequência da saída de Isabel dos Santos do capital da Efacec, após o caso Luanda Leaks. O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou em janeiro do ano passado mais de 715 mil ficheiros que detalharam alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo. A investigação do Consórcio indicava que alegadamente teria sido desta forma o casal teria retirado dinheiro do erário público angolano para paraísos fiscais.A empresária angolana Isabel dos Santos anunciou em janeiro do ano passado que pretendia retirar-se do capital da Efacec de forma definitiva.