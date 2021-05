Candidata à compra da Efacec acolhe refugiados e atribui bolsas de estudo a crianças ciganas

Candidata à aquisição dos 71,73% da Efacec nacionalizados pelo Estado português, a DST emprega cerca de duas mil pessoas, que são oriundas de diferentes geografias e universos culturais, sendo considerado um grupo que aposta na integração e na diversidade.

Para além de casas onde acolhem trabalhadores de Timor, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, Angola e também de comunidades ciganas, o grupo emprega em território nacional mais de 70 trabalhadores oriundos de países tão diversos como Congo, Síria, Paquistão, Mali, Serra Leoa, Brasil, Guiné ou Espanha, e outros tantos em geografias como França e Reino Unido.

Mais: em abril passado, integrou 11 jovens estagiários refugiados, que se encontram numa Casa Residencial de Acolhimento Especializado para crianças e jovens estrangeiros não acompanhados, ao abrigo do programa-piloto de Desenvolvimento de Habilidades Profissionais, no âmbito do Desafio de Cariz Humanitário, "com o propósito de proporcionar um acolhimento digno, seguro e de bem-estar e de promover a sua autonomização por via da inclusão escolar e profissional".

E esta quarta-feira, 26 de maio, a construtora do grupo recebeu o Prémio OBCIG Empresas Integradoras, uma iniciativa criada pelo Observatório das Comunidades Ciganas em 2019 para distinguir empresas que desempenham um papel importante na integração laboral de pessoas ciganas.

Numa cerimónia que contou com a presença da secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, a empresa assinou ainda três protocolos com o Alto Comissariado para as Migrações e associações representativas de pessoas ciganas, ao abrigo dos quais atribuirá uma verba global no valor de 9.450 euros, destinada à atribuição de bolsas de estudo a crianças e jovens que se encontrem a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico ou o ensino secundário em território nacional no âmbito do programa ROMA Educa.

"A assinatura dos protocolos com a Sílaba Dinâmica - Associação Intercultural, a Associação Social Recreativa Cultural Cigana de Coimbra e a Associação Costume Colossal, é assim a resposta da DST, que, desta forma, se prontifica a apoiar os estudos de crianças ciganas, em especial dos candidatos não admitidos ao Programa ROMA Educa que atribuiu 120 bolsas de estudo, não contemplando, no quadro do financiamento disponível, 322 candidatos, ainda que cumprissem os requisitos de acesso previstos no respetivo regulamento", explica o grupo bracarense, em comunicado.

Esclarece que cada associação irá receber um apoio financeiro no valor de 3.150 euros, que lhe permitirá atribuir sete bolsas de estudo no valor de 50 euros mensais, durante o ano letivo, a estudantes ciganos do distrito de Braga, com as instituições a ficarem responsáveis pela gestão das bolsas e pelo acompanhamento do percurso e desempenho dos bolseiros.

"Com este apoio, a DST contribuirá para a formação de 21 crianças e jovens, correspondendo desta forma à política de responsabilidade social do grupo DST junto da comunidade", enfatiza o universo empresarial liderado por José Teixeira.