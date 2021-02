Família Azevedo tem agora a Sonae Indústria a tentar melhorar a qualidade do sono

Com um aumento de capital da Sonae Indústria em curso, que poderá dar à família Azevedo mais de 90% da empresa, fasquia que permitirá retirá-la de bolsa, cumprindo o objetivo anteriormente falhado em sede de OPA, a gigante dos derivados de madeira anunciou esta terça-feira, 23 de fevereiro, que "tem vindo a desenvolver uma intensa atividade de investigação e desenvolvimento com o objetivo de melhorar as condições e a qualidade de vida das pessoas".

Através da Surforma, a sua marca global orientada essencialmente para as indústrias do mobiliário, construção e decoração, a Sonae Indústria "vai criar soluções de mobiliário com o objetivo de melhorar a qualidade do sono, através da utilização de produtos com propriedades de sensorização e monitorização do ambiente do espaço onde está integrado".

Nesse sentido, a empresa integra o projeto Smart Health 4 All, mobilizado pelo Health Cluster Portugal e liderado pela Siemens, que reúne 24 outras instituições e que visa a criação de dispositivos médicos inovadores com vista a melhorar a vidas das pessoas afetadas por doenças crónicas e outras relacionadas com o envelhecimento da população.

"A empresa aposta na inovação, investigação e desenvolvimento, contribuindo com projetos que reforçam o seu propósito de se tornar mais sustentável. O projeto Smart Health4All é um bom exemplo desse compromisso, procurando através da inovação em materiais de uso no dia a dia introduzir alterações que tragam cada vez mais benefícios à sociedade", enfatiza Cláudia Costa, responsável pela área de I&D da Sonae Indústria.

O projeto Smart Health 4 All, que é financiado pelo Portugal 2020 e terá a duração de três anos, prevê uminvestimento de seis milhões de euros.

A Sonae Indústria tem duas fábricas em Portugal (na Maia e em Paredes), uma no Canadá e outra na Alemanha, empregando mais de 500 pessoas, enquanto a "joint venture" Sonae Arauco, grupo que detém a meias com a chilena Arauco, opera uma dúzia de fábricas em quatro países, das quais cinco na Alemanha, duas em Espanha, uma na África do Sul e quatro em Portugal (em Mangualde, Oliveira do Hospital, Castelo de Paiva e Sines).

Na primeira metade do ano passado, a Sonae Indústria registou prejuízos de 7,2 milhões de euros, contra lucros de 2,4 milhões no mesmo período do ano anterior, enquanto a faturação recuou 21,5 milhões para 94,9 milhões de euros.