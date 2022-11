Ferpinta “entuba” lucros de 45 milhões e investe 50 milhões numa nova fábrica

"Foi das mãos e dos sonhos de um ferreiro humilde", Fernando Pinto Teixeira, que em 1972 nasceu a Ferpinta, em Oliveira de Azeméis, inicialmente focada na produção de mobiliário escolar, instalações para setor agro-pecuário e estruturas metálicas para construção civil.

No ano seguinte à "Revolução dos Cravos", começou a produzir tubos de aço, tendo em 1995 avançado para a internacionalização, com fábricas em Madrid, Córdoba e Santiago de Compostela, seguindo-se a abertura de unidades industriais em Angola (1997) e Moçambique (1998).

Com uma produção de mais de 300 mil toneladas de tubos de aço, a Ferpinta é, atualmente, o maior fabricante ibérico do setor. Além de Portugal, Espanha, Angola e Moçambique, está também presente na Guiné-Bissau, Costa do Marfim e República Democrática do Congo.

O grupo Ferpinta atua, ainda, no setor de equipamentos agrícolas e no turismo, contando com três unidades hoteleiras, contabilizando um total de 20 empresas e mais de 1.200 trabalhadores.

Em 2022, ano em que comemora 50 anos de vida, contratou "20 novos colaboradores e admitiu ainda mais 43 pessoas em regime de trabalho temporário", e tem em curso a construção de uma nova fábrica, na Zona Industrial de Loureiro, em Oliveira de Azeméis.

"Ao longo deste ano, a faturação da Ferpinta atingiu os 350 milhões de euros (previstos até 31 de dezembro), sendo que o resultado líquido deste mesmo período é de 45 milhões de euros", avança o grupo oliveirense, em comunicado.

"Ainda que, tal como muitas outras empresas, tenham sentido repercussões da guerra na Ucrânia, como o aumento dos preços dos materiais e da energia, e a incerteza, a Ferpinta acabou por ver refletidos apenas impactos indirectos", explica o cinquentenário grupo.