Lucros da F Ramada aumentam 4,5% no primeiro trimestre

A F. Ramada fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 3,34 milhões de euros, o que representa um aumento de 5% face ao período homólogo.

Tendo em conta apenas as operações continuadas, os lucros aumentaram 10,5% para 2,17 milhões de euros.

A F. Ramada Investimentos adquiriu, no último trimestre de 2017, o controlo por via indirecta de 99% do capital social da Socitrel, sendo que a empresa começou a ser consolidada em 1 de Janeiro de 2018. Já a 20 de Março de 2018, a empresa comunicou ao mercado a celebração de um acordo com o Grupo Averys para a alienação da totalidade do capital social da sua subsidiária integralmente detida, Ramada Storax.

As receitas da F. Ramada aumentaram 66,8% para 31,8 milhões de euros, sendo que os custos totais aumentaram de forma mais expressiva: subiram 79,3% para 27,1 milhões de euros.

O EBITDA aumentou 18,6% para 4,65 milhões de euros, sendo que a margem EBITDA situou-se nos 14,6%.

A F. Ramada fechou o primeiro trimestre com uma dívida líquida de 6,44 milhões de euros, abaixo dos 7,8 milhões de euros do final de 2017.