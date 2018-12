Mota-Engil vende angolana Vista Water à mulher mais rica de Israel

Depois de ter vendido, há mais de dois anos, por 60 milhões de euros, os seus 50,06% no grupo Indaqua, a Mota-Engil acaba de alienar a esta mesma empresa os 55% que detinha no capital da angolana Vista Water.

Em comunicado, a Indaqua anuncia que, após esta transacção, passa a deter a totalidade da Vista Water, um negócio que "reforça a sua estratégia, num país que detém a segunda taxa mais baixa de cobertura do mundo e onde a empresa pretende ter um papel activo e decisivo na inversão desta tendência", enfatiza a companhia, que não revelou o valor da compra da posição de controlo na empresa angolana.

A Indaqua, uma das líderes do sector de abastecimento de águas ao domicílio em Portugal, é controlada pela Miya, empresa fundada pela empresária israelo-americana Shari Arison, integrando o grupo de investimentos Arison.

Shari Arison, que nasceu em Nova Iorque e mora em Telavive, é considerada a mulher mais rica de Israel, com uma fortuna calculada pela Forbes em cerca de cinco mil milhões de euros.

"É o conhecimento especializado e a profunda experiência que temos no sector da água em Portugal e Angola que, claramente, está a sustentar a nossa expansão internacional e esta aquisição só é possível graças a esses recursos", afirma Enrique Castiblanques, CEO da Indaqua.





"Queremos muito participar e contribuir de forma efectiva para o desenvolvimento de Angola, melhorando os níveis acessibilidade à água potável, num país que apresenta actualmente a segunda taxa mais baixa de cobertura do mundo. Esta aposta reflecte exactamente o nosso compromisso com Angola", enfatiza o mesmo gestor.

Criada em 2009, a Vista Water está vocacionada para a consultoria e assistência técnica nas áreas dos serviços de gestão de abastecimento de água e de recolha de águas residuais em Angola, onde está actualmente "dedicada sobretudo a dois grandes projectos, como é o caso do projecto com a Direcção Nacional de água em Sumbe (valor a rondar os 3,5 milhões de dólares) e outro na província do Bié (valor a rondar os seis milhões de dólares) que assegura o abastecimento a mais de 350 mil habitantes".

A actividade que a empresa desenvolve abrange sistemas de abastecimento de água urbanos e também rurais, sendo que das 18 províncias existentes em Angola, a Vista Water teve ou tem desenvolvido projectos em 11 províncias, "o que significa um conhecimento efectivo de 80% do território angolano", garante a mesma companhia.

No âmbito das concessões municipais e parcerias público-privadas no negócio do abastecimento de água e tratamento de águas residuais em Portugal, a Indaqua - Indústria e Gestão de Água, S.A., ganhou o seu primeiro contrato público em 1996, no concelho de Fafe, detendo ainda a concessão do abastecimento de água em Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde, Matosinhos (onde está sediada), Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, a que acresce uma parceria público-privada em São João da Madeira.