Rainha das concessões de água em Portugal nas mãos de um fundo franco-britânico

Nos últimos quatro anos, a Indáqua, maior operador privado português nas concessões municipais, já mudou de mãos uma, duas, três vezes.

Em 2016, a Mota-Engil vendeu a sua posição de controlo na empresa, por 60 milhões de euros, à Miya, empresa fundada pela empresária israelo-americana Shari Arison - considerada a mulher mais rica de Israel -, integrando o grupo de investimento Arison.

Mais tarde, em dezembro de 2018, o grupo português acabou também por alienar, à mesma Miya, a sua posição maioritária na Vista Water, empresa angolana que desenvolve neste PALOP sistemas de abastecimento de água urbanos e rurais.

Três anos depois, no início do ano passado, o grupo israelita vendeu a Miya Water, a empresa que detém a Indáqua, à "private equity" internacional Bridgepoint.





Mas eis que, esta quinta-feira, 10 de setembro, a Bridgepoint anunciou que firmou a venda do controlo da Miya Water ao fundo Antin Infrastructure Partners, que tem a sua sede repartida por Londres, Paris, Luxemburgo e Nova Iorque.

No âmbito das concessões municipais e parcerias público-privadas no negócio do abastecimento de água e tratamento de águas residuais em Portugal, a Indaqua ganhou o seu primeiro contrato público em 1996, no concelho de Fafe, detendo ainda a concessão do abastecimento de água em Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde, Matosinhos (onde está sediada) e Oliveira de Azeméis, a que acresce uma parceria público-privada em São João da Madeira.

Após a conclusão da aquisição, a Antin irá trabalhar com a equipa de gestão de Miya, liderada pelo CEO Amit Horman, para apoiar oportunidades de crescimento na área das concessões de água e PPP na Europa e na América do Norte, assim como no desenvolvimento de projetos de eficiência hídrica em todo o mundo, avança a Bridgepoint, em comunicado.

A entidade vendedora considera que "as perspetivas de crescimento da Miya são sustentadas por fundamentos de mercado atraentes, um maior foco na eficiência hídrica e necessidades de investimento significativas apoiadas pelo setor privado".

Perspetivas subscritas por Mauricio Bolaña, sócio da Antin: "A Miya é a melhor operadora de água na sua categoria, com uma base sólida e que servirá como um trampolim para firmar o forte potencial de crescimento que existe no setor. Estamos muito satisfeitos em apoiar a equipa de gestão de Miya na próxima fase de desenvolvimento da empresa", afirma.

No mesmo comunicado, a Bridgepoint enfatiza que a Indaqua é a maior operadora privada de água em Portugal e fornecedora global de soluções integradas de eficiência hídrica abrangentes para serviços públicos e privados.

Com mais de 700 funcionários, a Miya atende mais de 600 mil pessoas em Portugal através de seis concessões de longo prazo e uma parceria público-privada, destaca a Bridgepoint.





